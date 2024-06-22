Özgür Özel: Anayasa'yı çiğneyenlerle normalleşme olmaz. Sopaya sarılanla normalleşme olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Yazıhan'da düzenlenen Halk Buluşması'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’in özellikle normalleşme süreciyle ilgili yaptığı çıkışlar dikkat çekti.

“ANKARA'DA BİR SİYASİ CİNAYETİN KANINI YERDE BIRAKMAKLA OLMAZ”

“Emeğin başkenti Kocaeli'nde asgari ücretli çalışan emekçileri 30 Haziran'da Kocaeli'nde 'geçinemiyoruz' mitingine davet ediyoruz.” Diyen Özgür Özel, “Biz Türkiye'de siyasette normalleşme istiyoruz. Normalleşme normal davranmak demektir. Seçimi kazanınca tebrik etmek demektir. Ankara'da bir siyasi cinayetin kanını yerde bırakmakla olmaz.” Sözlerini kullandı.

“SOPAYA SARILANLA NORMALLEŞME OLMAZ”

Özgür Özel açıklamasının devamında normalleşme süreciyle ilgili, “Asgari ücretliye seçimden önce 4 kez yılda zam yapacağız deyip seçimden sonra yapmamak olmaz. Depremzedelere bir yılda konut vereceğiz deyip bir yıl sonra kira yardımını bitirmek olmaz. Anayasa'yı çiğneyenlerle normalleşme olmaz. Hukuka uyarsanız ne ala sopaya sarılanla normalleşme olmaz.” İfadelerini kullandı.

“HUKUKTAN VE AHLAKTAN SAPANIN YANINDA OLMAYIZ”

“Bir parti gerilimden beslenecek diye ya da kendi rezaletini yargıdan kaçıracak diye normalleşmeyi baltalıyorsa ona da kimse pabuç bırakmaz. İsteyen gelirse hep birlikte normalleşiriz. Hukuktan ve ahlaktan sapanın yanında olmayız.” Diyen Özel şunları dile getirdi:

“AİHM ve AYM kararlarına uyarsanız ne ala. Bu ülkeyi kuran iradeyiz. Gelen gelir gelmeyenler milletin karşısına geçer. Milletle devlet yarışırsa millet kazanır.”