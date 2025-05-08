Özgür Özel anket sonuçlarını açıkladı! Olası bir seçimde hangi parti önde?

CHP lideri Özgür Özel, SÖZCÜ TV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

"CHP, AKP'NİN 6 PUAN ÖNÜNDE"

Özel son anket sonuçlarına göre CHP'nin 6 puan farkla AKP'nin önünde olduğunu açıkladı.

Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye eskide kalmadı yenisi daha berbat. 90'larda iktidarı hedef alan siyasetçilere kimse sopayla saldırmıyordu. Bu dönemde bu işler oluyor. Kemal Beye de oldu. Deniz Bey'e de. Ben saldırı anında da dedim. Bunu bir partiye mal etmem doğru bir şey değil. Sıcağı sıcağına kimseye mal etmek doğru olmaz."

"ADIM KADAR EMİNİM TALİMATLA YAPILDI"

"Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması. Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Zaman zaman söyledim. Bir katil var herhangi bir kişi değil. Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al. İkincisi evladına acımayan sana mı acır. Bunu iki kere düşün diyor. O saldırgan iki saat önce orada, benimle gezmiş, arabadan inerken vurabilir. Sokakta yapıyor yani. O sebeple sokakta gezme git partine otur mesajlarının da bir çıktısı var. Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir."

"SORUŞTURMANIN GENİŞ SÜRMESİ LAZIM"

" Emniyet müdür yardımcısının da kusuru var. Vali ilk anda aradı. Beyoğlu Kaymakamı aradı. Sağlık Bakanı aradı, İçişleri Bakanı aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızlı ve ısrarla bu işin bizle ilgisi yok dediler. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım. Biz bir yerden girdik. Tüm koruma ekipleri buradan nasıl çıkacağız diye bakıyorlar. Aynı Ömer Çelik'in, Meclis Başkanvekilinin koruma ekibi gibi bizim için de doğru olan VIP otopark dediğimiz yeri seçmişler bize yer tutuyorlar."

"14 YILLIK VEKİLİM GİRMEDİĞİM OTOPARK YOK"

" Herkesin ki alınmış bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki ana muhalefet lideriyim. Devlet prokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de izim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor."

"GEÇ ÇIKTIĞIM HALDE SALDIRGAN ORADA BENİ BEKLEMİŞ"

"O adam iki saat boyunca orada oturuyor, elini kolunu geriyor. Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım. İl Başkanımız da giremedi oraya. 18 dakika boyunca beklemiş. İki korumam Ali Mahir ve ben. Tüm salon boşalmış o adam gitmemiş beklemiş. Yani geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiye Özgür Özelin buradan yürümesini neden zorladın diye sorsunlar. İçişleri Bakanı bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi. Yani bir bütün soruşturma. Bu bahsedilen şahsa suç duyurumuzla beraber mutlaka değerlendirme yapılacak."

"HAYATIMDA ÇELİK YELEK GİYMEDİM"

Çelik yelek var mıydı üzerinizde sorusuna ise Özel, 'Hayatımda çelik yelek giymedim. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş o iş bitmiş" dedi.

"BİR AY SONRA YÜZÜNE BAKAMAZSIN DEDİ, 5. GÜNDEYİZ"

Biz ilk andan itibaren arkadaşlarımızın namusuna kendi namusumuz kadar kefil olan bir duruş koyduk. Bu bir darbe girişimi dedik. Ne terör ne yolsuzluk var dedik. 1 ay sonra kimsenin yüzüne bakamazsınız dedi. 50. gündeyiz. Bu özgüven Saraçhane'yi sahiplenen milyonları oraya çağıran Yozgat'ta miting yapabilen bu irade, DEM'li seçmenle Zafer Partili gençleri doğru bir dille adalet için hukuk için önce demokrasi sonra kendi içimizde hesaplaşırız dedik. Bu örgütlenince bugün SONAR'ın anketinde 6 puan CHP öne geçince herkes düşünüyor."

"ADINI ATATÜRK KOYMUŞ SEN KİMİN ADINI SÖYLEMİYORSUN"

"O bana 29 Ekim'de de alınmıyorsun değil mi dedi o günde dedim biz saygılı oluruz ama ayıp etmiş diye düşündüm. Siyaset kurumuna yakışmadı diye düşündüm. Bir partinin genel başkanının adını anmamak o partinin tüm üyelerine kurucularına saygısızlık. Adını söylemediğin şeyin adını Atatürk koymuş. İlk kongresini sormuşlar Sivas Kongresi demiş. Sen kimin adını söylemiyorsun. He insani olarak ben bunu hak etmedim. Devlet Bey iki defa hastalandı. Hastalandığı an gruba talimat kimse bir şey yazmasın ayağa kalkana kadar. Geçmiş olsun dedim. Aradım. Semih Yalçın'ın oğlu öldüğünde bana ağır hakaret davası vardı. Camiye de gittik taziyeye de. Sinan Ateş cinayeti prosedürü uyguladılar. Tweet atana tweet sildiriyorlar. Kimse atmıyor attırılmıyor."

"MHP'YE DÜŞMAN LAZIM"

"Neden çünkü MHP'ye düşman lazım. MHP umutla dostlukla siyaset yapma yetisini kaybetti. MHP bir düşman bulacak o düşmanın anti tezini bulup varlığını sürdürecek. DEM gitti CHP geldi şimdi. MHP'ye düşman lazım."

"DÜŞMAN DEM GİTTİ DÜŞMAN CHP GELDİ"

"Ne yapmış CHP sana. Ben DEM seçmenine saygımdan elini sıktım. Bana neler dediler. Teröristle el sıkışıyorsun. Şimdi fazlasını kendileri yapıyor. Ben onları yapmam. Benim siyaset anlayışımda bu yok. Doğru yanlışı millet takdir ediyor."