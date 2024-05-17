Özgür Özel: Arapça tabelaları savunmuyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Suriyeli sığınmacılara yönelik soruyu cevaplarken Özel, Suriyeli sığınmacıların AB, BM ve Türkiye'nin müşterek oluşturacağı bütçe kullanılarak ülkelerine yollanması gerektiğini bildirerek, “Oralarda onlara bir hayat temin edilmeli ve bu sorun çözülmelidir” dedi.

Özel, CHP'li bazı belediye başkanlarının Arapça tabelaları kaldırmaya yönelik uygulamaları anımsatılarak, bu konudaki partililere uyarılarının olup olmadığının sorulmasına karşılık şunları kaydetti:

"Bu konuda uyarılarım oldu. Benim dediğim şu, arkadaşlar televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü, bizim açımızdan doğru bir görüntü değil.

“ARAPÇAYI SAVUNMUYORUM AMA İNGİLİZCE, FRANSIZCAYI DA SAVUNMUYORUM”

Ben Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki ne o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor. Ama benim İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor.

Bununla ilgili yasal düzenleme var. Tabelalar Türkçe olacak, yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın yüzde 25'ini geçemez.

Bunun yolu yöntemi şu; uyarı gönder kendisi sökmesi lazım. Sökmüyorsa, zabıta gönder, uyar. En sonunda da usulüne uygun söktür ama İngilizceyi de söktür, Arapçayı da söktür. Ve dedim ki bunu sökmek sizin (belediye başkanının) işi değil. Sizin işiniz kanuna uygun talimat vermek, dedim."