Özgür Özel: Artık kaybetmek yok kaybetmeyi geride bıraktık

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin 102. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu. Özgür Özel konuşmasında "Baş eğmeyeceğiz biz kazanacağız size söz veriyorum ne yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda iyilik kazanır, güneş kazanır, iyi insanlar kazanır biz kazanacağız size söz veriyorum yapılacak ilk seçimin akşamında Türkiye'de bir devir kapanacak" dedi.

Özel "Geçen yıl 4-9 Eylül arasını değişim kurultayı olarak tanımlamış, tüzüğümüzü hep beraber zenginleştirmiştik. Tüzüğümüzde 4-9 Eylül arasını kuruluş haftası olarak belirledik. Bu yıl da ilk kez kutladığımız kuruluş haftasını programımızın yenilenmesi için başlattık. Bu bina bir gün 650 akademisyenle bir gün bambaşka düşüncüleri olan 250 genç konuğumuzla, konser ve programlarla, büyük katılımlarla buraya geldi. Öncelikle Genel Sekreterimize ve yardımcılarına, kadın kollarına, gençlik kollarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Özgür Özel konuşmasında "Buraya 31 Mart 2024 günü o kırmızı otobüsü çektik. Üzerine çıktık. O gün ilk kez bir şey oldu. CHP muhabirleri geçip, 'Hazırlıklar bitti, yöneticiler terk ediyor' deyip ekranın öbür yarısında AKP binasında balkon konuşması hazırlıkları yoktu. Otobüs buraya geldi. AKP muhabirleri 'Burada ses düzenekleri kaldırılıyor, CHP Genel Merkezi önüne bağlanıyoruz' diye anons geçtiler.

Bugün Taksim’de döndük, 35 kişilik bir hazirunla çelenk koyacağız. Dün yaşananlardan sonra orası olmuş 5 bin kişi, 10 bin kişi, Taksim dolmuş. Dedim ki yanımdaki İl Başkanımıza, ‘Bu partideki en önemli, en kritik, en zor görevi ne sen yapıyorsun, ne ben yapıyorum. İçinde bunu hissedip de bu güneşin altında saatlerdir o Taksim Meydanında bizi bekleyen bu partili var ya, bu örgüt var ya onlar yapıyor’ dedim. Hepsinin, hepimizin emeğine sağlık.” diyerek devam etti.