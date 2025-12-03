CHP, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 73'üncüsünü Güngören'de gerçekleştiriyor. Mitingte açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret teklifini açıkladı.

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi,

'Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak.'

