Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 66'ncısı İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirildi.Yurttaşların Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen mitinge yoğun ilgi gösterdiği görülürken, CHP Lideri Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

'ERDOĞAN BİTTİ TÜKENDİ ARTIK'

Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"O eski kale siyaseti bitti. Artık hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Ümraniye olsa olsa milletin kalesidir. Salon adamı Tayyip Bey. Şu meydanı bulsa miting yapar. Ama geliyor mu yanınıza Erdoğan, hatrınızı soruyor mu? Pazara gidebiliyor mu? Fiyatlara bakabiliyor mu? Erdoğan bitti tükendi artık. Bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor.

'ASGARİ ÜCRETE 27 BİN LİRA ZAM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORLAR'

Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi ise 1.5 çeyrek altın alıyor. Erdoğan, bugün olsa 88 bin TL maaş alacak emekliyi 16 bin 800 TL'ye perişan etti. Asgari ücrette de durum farklı değil. 7 çeyrek altın alan asgari ücret, 2 çeyrek altına düşmüş durumda. Enflasyonun altında asgari ücretli eziliyor. Şimdi yüzde 25'lik zamdan bahsediyorlar. Asgari ücreti biz geçen sene 30 bin TL yapın dedik, 22 bin TL yaptılar. Bu sene de asgari ücreti 27 bin TL yapmayı hesaplıyorlar. 'Asgari ücrete 4 kere zam yapmak lazım. Enflasyon yüksek olursa yılda 4 kez ayarlama yapacağız' diyen bu iktidardır. Emekliye, asgari ücretliye sırtını dönen bu iktidara gücünüzü gösterin.

'ERBAKAN'A VE ECEVİT'E YAŞLI DİYEN ERDOĞAN ARTIK ONLARIN YAŞINDA'

Necmettin Erbakan'a 'yaş 70 iş bitmiş' diyen Erdoğan'a, rahmetli Ecevit'e 'ölünce mi bırakacaksın?' diyen Erdoğan artık onların yaşında. Millet hizmet bekliyor. Alın terinin karşılığını bekliyor. Sadece zenginin dostu olan garibana dönüp bakmayan Erdoğan sizi hesap edemedi. Erdoğan'ı ve kurduğu partisini 31 Mart'ta yendik. CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Tayyip Erdoğan artık yenilmişti. Erdoğan'ı yenen biri vardı. Türkiye'nin yeni bir yenilmezi vardı. Kendi ilçesinde 1 kez, 2019'da 2 kez, bu seçimlerde 1 daha yenen Ekrem İmamoğlu vardı. Bugün 19 Mart günü, İmamoğlu'nu gözaltına alan, 4 gün gözaltında tutup hapse atan Erdoğan şunu hesap edemedi. 23 Nisan'da 15.5 milyon kişi, geleceği için adayını seçip belirlemek için sandığa gitmişti. Sizin üst üste 3 kez İstanbul'a seçtiğiniz Ekrem başkanınız her türlü haksızlığa karşı mücadelesini sürdürüyor. Eninde sonunda İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız.

'KENDİ CASUSLARINI BİZE İFTİRA ATTIRIYORLAR'

Birisi gelmiş, odaya girmiş fotoğraf çektirmiş. Efendim bu kişi casusmuş, İmamoğlu’ndan veri almış satmış. Adam casusluğunu itiraf ediyor ama bakıyorsun ki AKP’nin referansıyla emniyete sunum yapan bu. İngiltere’de lordlar kamerasına AKP’li bakanlarla milletvekilleriyle birlikte giden bu. Ekrem başkan içeriye konduktan 3 ay sonra devletten siber güvenlik ihalelerini alan bu kişi ve arkadaşının şirketi. Kendi casuslarını bize iftira attırıp, Trabzon'un namuslu evladını kirletmeye çalışanlara yazıklar olsun.

'O KADAR DÜŞTÜLER Kİ BABALARA VE EVLATLARA SALDIRIYORLAR'

O kadar düştüler ki babalara ve evlatlara saldırıyorlar. Bugün 'iddianame Ekim’de çıkacak' diyen, ama beceremediği için attırdıkları iftiraları birbirine bağlayamayan bir savcı, tutuyor İmamoğlu’nun evladını ve babasını Vatan Emniyet’e çağırıyor. Hiç değilse savcılıkta soruşturma yürüyor, orada dahi ifadelerine başvuracak nezaketi göstermiyorlar. İmamoğlu’nun babasının şirketi 75 yıllık. Şirkete el koydular. Bütün banka hesaplarına girmişler, bugün öğrendim. Hasan amcanın ifadesini okuyunca gözlerim doldu. Emekli maaşını bile bloke etmişler, tedbir koymuşlar. Bir yerde bir yolsuzluk varsa o suçtan elde edilen paraya el koyarsın. 85 yaşındaki adamın yıllarca ödediği primle hak ettiği emekli maaşına çökecek kadar, ekmek alamayacak alışveriş yapamayacak duruma getirmeye çalışmaya, ya bu neyin kini? İmamoğlu ile uğraşıyorsun yetmedi, 85 yaşındaki Hasan amcayla uğraşmaya utanmıyor musun? Gücün ona mı yetiyor?

'İMAMOĞLU’NUN EŞİNİN EVLADININ PASAPORTUNU İPTAL ETMEK HAYSİYETSİZLİKTİR'

Yurt dışında Ekrem başkana bir ödül verdiler. Berlin Belediye Başkanı Ekrem başkanın eşine vermek istemiş. Yurt dışına çıkacak pasaporttan sorun var. Bir öğrendim ki Ekrem başkanın ailesinin pasaportlarını iptal etmişler. Vicdansızlar. İnsafsızlar. Ekrem başkan ceza mı aldı? Belediye başkanlığı mı düştü? Daha iddianame bile yok. Eşin, evladın pasaportunu iptal etmek haysiyetsizliktir. Şimdi birazdan kimin nelere tenezzül ettiğine geleceğim. Ama Erdoğan’a söylüyorum. Diyordun ya 1 aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar. Görüyor musun içinde olduğum insanları. Görüyor musun Ümraniye’yi? Sen belediye başkanlığı yaptın. Rüşvetle yargılandın. Bir gün senin evinin kapısına gelen, seni eşinin yanından almaya kalkan oldu mu? Senin cezan kesilene kadar dışarıdaydın. Kesinleşince seni çağırdılar telefonla. Yanında yatacak adam bile ayarlandı. Gittin orada şiir kaseti çıkardın. Sana yapılmayanları şimdi yapıyorsun. Dünün mazlumuydun bugünün zalimi oldun. Sana yazıklar olsun. Gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem başkanın afişlerini toplatmak istediler. Ekrem başkanın resminden korkuyorlar, sesinden korkuyorlar. Şu kadarını söyleyeyim. O resme efelik yapmakla kahraman olunmaz. Bu millete hizmet etmekle kahraman olunur. Erdoğan, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum.

'ECEVİT'E SÖZ VERDİM...'

19 yıl önce bugün Bülent Ecevit’i Türkiye Cumhurbaşkanını kaybettik. Ona etmedikleri söz hakaret kalmamıştı. Ama o esas Karaoğlan olduğunda 1970 yılında partimizi 2’si genel 4 seçimde de birinci yaptı. CHP’yi iktidar yaptı. Seçildikten sonra kabrinde söz verdim, ‘Sayın Genel Başkanım buraya yerel seçimlerde partimizi 1. Parti yaparak geleceğim.’ Söz verdim. Buraya iktidar partisi olarak geleceğim. Bugün Karaoğlan’ın huzurunda Ecevit’in huzurunda Türkiye’nin 1. Partisi geleceğin iktidar nabzeti olarak gittik. Şimdi size soruyorum. Bu yolu hep beraber yürüyecek miyiz? O zaman yoksulluğu bitirmek için, hayat pahalılığını bitirmek için. Gençlerin ümitlerini yeşertmek için. Türkiye’yi ayağa kaldırmak için birlikte yürümeye var mısınız? O zaman yürüyelim arkadaşlar.