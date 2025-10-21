CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Hazırlanan iddianamelere adeta ateş püsküren CHP lideri Özel, "İftiracısınız. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla ya özür dile çek git. Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız. Sizi yargılayacağız" dedi.

ÜMİT DİKBAYIR CHP'DE

Özel'in konuşmasından önce CHP'ye katılan bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a rozetini taktı.

Özgür Özel, Ümit Dikbayır'a rozetini taktı

Dikbayır, yaptığı açıklamada "Ben onurlu ve gururluyum. Vergisini ödeyemeyen, borcunu ödeyemen çiftçinin, pazardan artık yiyecek toplayan emeklilerimiz için. Ben buraya çakıl taşı olmaya geldim" dedi.

"KIBRIS'I ÖNCE SİZ TANIYIN"

Arından CHP lideri Özel, grup toplantısı konuşmasını gerçekleştirdi:

"Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bir kez daha yürekten kutluyoruz. Bir takım manipülasyonlara kimse kanmasın. Katılım oranları üzerinden bir tartışma yürütmeye çalışanların bugün destekledikleri adayın daha düşük oyla seçildiğini görsünler. İradalerine saygı duyacaksınız.

KKTC'nin tanınmasını istiyorsanız önce siz tanıyacaksınız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi sanmasın.

KKTC bir devlettir, bağımsız bir devlettir, Türkiye'nin kardeş devletidir, CHP'nin kardeşi gibi sevdiği bağımsız bir Türk devletidir.

BÜTÜN DÜNYA GÖRÜYOR

Bütün dünya, Türkiye’nin birden büyük olduğunu ve bir tek adama teslim edilemeyeceğini; Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi mücadelesini görüyor.

Bugün 19 Mart darbesinin 216. günü. Erdoğan'ın yeni kurduğu AK Parti Yargı Kolları Başkanı Akın Gürlek, iddianameyi nihayet 2 ay gecikmeli olarak ortaya çıkardı.

Ekim'de çıkacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iddianamesinden ise verilen sözlere, beklentilere rağmen halen daha eser yok, haber yok.

Bunları birbirine bağlamıyoruz.

Adı suç örgütü lideri. Tam 704 yıl hapsi isteniyor. Suç örgütü lideri aramızda geziyor. Suç örgütü lideri gezerken belediye başkanlarımız, şoförleri, özel kalemleri ya da ailelerinden suçsuz, günahsız insanlar içeride tutuklu duruyorlar.

388 İHALENİN 300'Ü AKP'YE

Ve suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş kamudan 388 ihale almış. 300'ünü AK Partili belediye bakanlık ya da yönettikleri kurumlardan 88'ini CHP'li belediyelerden almış. İddianamede 300 ihaleden hiçbirisi yok.

Aktaş'ı da tutukla getir demiyorum. Ama 704 yılla yargılanan suç örgütünün sözde lideri ortalıkta gezecek. Alt sınırı 4 yıl olan Zeydan Karalar. Oya Başkan, Kadir Başkan, Utku Başkan başkanlarımız içeride aylardır hapiste tutulacaklar.

Arkadaşlarımızın görevlerinin başına dönmesi, hizmet etmesi, yargılamanın tamamlanması, umuyoruz ki beraatleri, ceza bile olsa istinafı, Yargıtay'ı bu kadar yattıktan sonra bu arkadaşlarımıza bir gün daha içeride haksız yere tutmak Mussolini'nin ön infaz yöntemidir.

YAZIKLAR OLSUN SANA, SİZİ YARGILAYACAĞIZ

Hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık. İnsan içindeyiz. Dostlarla birlikteyiz. Milletimizle birlikteyiz. Meydanlardayız, sokaklardayız. Canlı yayındayız ya. Arkadaşlarımız masumdur.

İftiracısınız. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla ya özür dile çek git. Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız. Sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine. Hadi bakalım.

SENİ BÜTÇENİ SAVUNMAYA MECLİS'E BEKLİYORUM

Türkiye gıda enflasyonunda dünyada birinci. Sonra da çıkmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı, istikrar ve refah bütçesi diyor. Kimin için istikrar bütçesi? 40 Haramiler için istikrar bütçesi. Kimin için refah bütçesi? Bir grup zengin için refah bütçesi. Şimdi biz buradan bir çağrıda bulunmak isterim. Biz bir gün bu grup meclise girmeyince panikleyen Erdoğan'a söylüyorum. Panikleyen Erdoğan'a. Seni Meclis'e çağırıyorum.

Ben de orada olacağım. Grubum da orada olacak. Bütçeler yürütmenindir. Hani biz Meclis'e gelmeyince bu Meclis'e saygısızlık dedin ya... Seni bütçeni savunmaya Meclis'e bekliyorum. Öyle tek başına gelip davet edilip kendi kendine konuşup çıkın çıkıp gittiğin gün değil. Geleceksin bütçeni savunacaksın! Muhalefeti dinleyeceksin. O Demirellerin, Ecevitlerin, Erbakanların, İnönülerin gösterdiği cesaretini gösterip bu bütçe için milletin vekilinin gözünün içine bakacaksın."

Ayrıntılar geliyor...