Özgür Özel, Bahçeli ile Erdoğan'ın yeni planını açıkladı: Yüzde 90 anlaştılar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Teröristbaşı Öcalan için yaptığı “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız” çıkışı hakkında konuştu.

"DEVLET BAHÇELİ SÜRECİ BALTALADI"

“Devlet Bey’in anlaşılmış bir projeye sözcülük yaptığı belli” diyen Özel, “Ancak artık sözcünün susup meselenin asıl sahibinin konuşması lazım. Tayyip Erdoğan bir şey konuşmuyor. Büyük ihtimalle ölçümler yaptırıyorlar. Böyle bir çıkışın Tayyip Erdoğan’ın haberi olmaksızın ve muhatap kişi ile Abdullah Öcalan’ın bir mutakabata varılmaksızın yapıldığına ihtimal vermiyorum. İkinci bir ihtimal var; AK Parti’nin Kürt Milletvekilleri sürekli şikayet ediyorlardı. ‘Bölgeye gidemiyoruz, yüzümüze bakmıyorlar, eskiden bölgenin ikinci partisiydik şimdi dördüncü partisi bile değiliz. CHP bile bizden daha yüksek oy alıyor. Muhafazakar Kürtler bile bu yaptıklarımızdan dolayı koptu bizden’ diyorlardı. Belki de Tayyip Bey, Devlet Bey’e söyledi. O da deste verir gibi en ileri şeyi ilk söyleyerek belki de süreci baltaladı” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN KORKMADAN KONUŞMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Özel, “Tayyip Bey’in korkmadan, Devlet Bey’i öne sürmenin konforundan yararlanmadan, insanların gözünün içine bakarak gerçek niyetlerini açıklamaları lazım” dedi.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ YÜZDE 90..."

Öcalan çağrısının Erdoğan ve Bahçeli’nin planı olduğunu öne süren Özel, “Konuya yüzde 90 tam mutabık olduklarını düşünüyorum. Yüzde 10’da Devlet Bey’in Tayyip Bey’e hayır diyemeyip katkı sağlar gibi baltaladığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.