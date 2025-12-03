Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP, İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’den yayınlanmasını sık sık talep ederken, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu talebe olumlu yanıt vermişlerdi.

Özgür Özel, dün Meclis’te Cumhur İttifakı milletvekillerinin ‘İmamoğlu’nun duruşmaları TRT’den canlı yayınlansın’ talebini reddettiklerini belirterek, Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’de yayınlanmasına olumlu yanıt verdikleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'KENDİNE GÜVENEN CANLI YAYINDA ÇIKSIN KARŞIMIZA'

X platformundan paylaşımda bulunan Özel, ‘Verilen sözler tutulmalıdır’ diyerek, ‘İBB davası duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması milletimizin beklentisidir. Dün Cumhur İttifakı milletvekilleri, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın 'olur' dediğinin reddine el kaldırmıştır. Bizim yargılanmaktan korkumuz yok. Bizim savcılarımız, hakimlerimiz yok. Biz millete güveniyoruz! Kendine güvenen, savcılarına güvenen canlı yayında çıksın karşımıza!’ sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Temmuz 2025 ve 18 Kasım 2025 tarihlerindeki grup toplantısı ve meclis konuşmalarında İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanmasına olumlu yanıt vermiş, hatta 'Tüm televizyon kanallarında canlı yayınlansın' demişti.

‘TÜM TELEVİZYONLARDA CANLI YAYIN OLARAK GERÇEKLEŞMELİDİR’

Bahçeli, ‘Özgür Özel madem bu talebinde ısrarlıdır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Daha önce de vurguladığım gibi, yargılama en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir' ifadelerini kullanmıştı.

‘BANA GÖRE GAYET GÜZEL BİR TAKDİRDİR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 9 Temmuz 2025 tarihinde Bahçeli’nin İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’de yayınlanması konusunda söylediği sözlere destek vererek, ‘Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur, inşallah diyelim’ sözlerini sarf etmişti.