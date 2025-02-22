Özgür Özel: Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Erzincan’da düzenlediği halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

"O SANDIĞI ÖNÜNÜZE GETİRECEĞİZ"

Özel, “Bir tarafta yandaş müteahhitler, vergi vermeyenler, babalarının makamlarından istifadeyle en iyi yerlerde, en çok parayı kazananlar var. Bir tarafta ise Erzincan’ın 14 bin 500 liraya geçinmeye çalışıp, Ramazan’ı bekleyen emekliler var. Asgari ücretle çalışıp, ev kirasına bile yetişemeyenler var. Size söz veriyorum, bir sürecin içindeyiz. Erken seçim talebimiz var. Adayımızı belirliyoruz. Ön seçim tarihimiz belli. Tüm hazırlıklarımız tamam. O sandığı sizin önünüze getireceğiz. Onu getirdiğimiz gün, bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak,” dedi.

"İKTİDAR MİLLETE DOKUNACAK ÇÖZÜM ÜRETMİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’a yaptığı ziyaret kapsamında, CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Erzincan İl Örgütü tarafından havalimanında karşılandı. Özel, ardından İl Kültür Salonu’nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Özel, konuşmasında, halkın yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Millet, fakirlik, işsizlik, ekip biçip karşılığını alamama, dükkan açıp siftah yapamama, okuyup da mesleğine atanamama gibi zorluklarla karşı karşıya. Sesinizi duyuyoruz ve duyuruyoruz. Ancak duyurduklarımızın bu sorunları çözmeye niyetleri yok. İktidar, millete dokunacak hiçbir çözüm üretmiyor. Artık CHP bir muhalefet partisi değildir. CHP, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin birinci partisidir ve iktidar partisidir,” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER BÜYÜK BİR CENDERENİN İÇİNDELER

Özel, "İktidarlar mevsimler gibidir. Beklerler ve vakti gelince mutlaka değişirler. AK Parti iktidarı, 22 yıl boyunca Erzincan’a yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, milletvekilleriyle, başbakanıyla, Erzincan’da ne yaptıysa geride kalmış. İyi yaptıkları her şeye minnet duyarız, tebrik ederiz. Ancak bugün Erzincan’daki yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin bırakın umudu olmak, onların iktidarda kaldığı her gün, insanların biraz daha umutlarını kaybettiği gün olmaktadır. Bunun için Erzincan’dan, bütün Türkiye’ye sesleniriz ki Türkiye’deki bütün memurların, emeklilerin, emekçilerin, işçilerin sesini duyuyoruz. Ancak buradan Türkiye’deki birinci cumhurbaşkanın ‘milletin efendisi’ dediği, sonuncusunun Adana’da ‘al ananı da git’ diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz. Tarımı hor gören, yarını zor görür. Çiftçiler büyük bir cenderenin içindeler" ifadesini kullandı.

ÖZEL: "TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ALACAKLISI, EN ÇOK KANDIRILANI ÇİFTÇİLERDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’daki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en büyük alacaklısının çiftçiler olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye’nin en büyük alacaklısı, en çok kandırılanı köylülerdir, çiftçilerdir,” dedi. Özel, Tarım Kanunu’na göre, iktidarın GSMH’nin yüzde 1’ini destek olarak çiftçiye dağıtması gerektiğini hatırlatarak, geçen yıl verilmeyen destekle ilgili de önemli rakamlar verdi. “Geçen sene çiftçiye verilen sadece 135 milyar lira, olması gereken ise 615 milyar lira,” diyen Özel, çiftçiden alınan paranın başka alanlara aktarılmasının eleştirisini yaptı.

ÇİFTÇİ VE EMEKLİLERİN DURUMU

Özel, iktidarın çiftçilere yönelik desteği azalttığını ve gıda enflasyonunun arttığını ifade etti. Türkiye’nin gıda enflasyonunun OECD ülkeleri arasında en kötü durumda olduğunu belirten Özel, “38 ülke var. Onların ortalaması yüzde 4.3, Türkiye’nin gıda enflasyonu ise yüzde 44,” dedi. Ayrıca, 2024 yılında hayvancılık alanındaki desteklerin azalmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Özel, asgari ücretin alım gücüne yönelik de çarpıcı örnekler verdi. Geçen yıl asgari ücretle Erzincan’dan alınabilen ürünlerle bu yıl arasında büyük farklar olduğunu belirterek, “Geçen sene asgari ücretle 85 kilo Erzincan tulum peyniri alınabiliyordu, bu yıl 55 kilo alınabiliyor,” dedi. Ayrıca, “Geçen yıl asgari ücretli Erzincan balından 68 kilo alabiliyordu, bu yıl ise sadece 44 kilo alabiliyor,” diyerek, enflasyonun alım gücü üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

SEÇİM, İKTİDAR DEĞİŞİMİ VE YENİ DÖNEM

Özel, erken seçim taleplerini yineleyerek, “Erken seçim talebimiz var, adayımızı belirliyoruz, ön seçim tarihimiz belli, tüm hazırlıklarımız tamam,” dedi. Ayrıca, “Çiftçinin desteğini kaybeden bir iktidarın ayakta kalamayacağını” ifade ederek, iktidarın sonunun yaklaştığını söyledi. Özel, çiftçiye verilmeyen paraların, büyük müteahhitlere ve “beşli çeteye” gittiğini belirtti.

İKTİDARIN SEÇİM STRATEJİLERİNE ELEŞTİRİ

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasını eleştirerek, Erdoğan’ın halkla yeterince iç içe olamadığını ve her zaman salonda kendisini alkışlatmaya çalıştığını söyledi. Özel, “Biz Erzincan’da kapı kapı esnaf gezeceğiz. Tayyip Bey ise yine salondan alkışlatacak,” diyerek, Erdoğan’ın halkla doğrudan etkileşimde bulunmadığını dile getirdi.

SEFALET MAAŞLARI ALLAH DA KABUL ETMİYOR KUL DA

Özel, son olarak düşük maaşlara ve halkın yaşadığı sefaya dikkat çekti. “Bu sefalet maaşını Allah da kabul etmiyor, kul da kabul etmiyor,” diyerek, emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı sıkıntılara karşı tepki gösterdi. Erzincan’da, Ramazan ayı öncesinde maaşların yetersizliği ve halkın yaşadığı ekonomik zorluklara vurgu