Özgür Özel başsavcılığın adımına meydan okudu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, bu hafta sonu yapılacak mitinge ilişkin, "Sınavdan dolayı Cumartesi değil, Pazar günü akşam Tekirdağ’da miting gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmasında başsavcılık, "etkin pişmanlıktan" yararlananların baskı ve tehdit altında olduğuna dair iddialara soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Özel, “Hemen benden başlasın. Soruşturmayı başlatsın. Hiç korkmadan başlat” şeklinde cevap verdi.

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Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin ise Özel, "Dün adalet tutuklandı, bir avukat tutuklandı. Hiçbir şey tanımadan Adalet Bakanlığı'nı tanımadan karar alınıyor" dedi.

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