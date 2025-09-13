Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Bayrampaşa Belediyesi’ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda belediye başkanı ve meclis üyelerin tutuklanmasını 'çökme' olarak yorumlarken, il başkanlığı adres değişikliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmadığının altını çizdi. Erdoğan'ın il kongresi iptali için ‘şikayet eden CHP’li, ses kaydı var’ sözlerine Özel, bomba bir iddiayı paylaştı. Özel, "O ses kaydındaki kişi Beykoz Belediyesi’nde görev alan ve AKP’ye geçen isim" ifadelerini kullandı.

"AKP BİZİ RESMEN KUŞATMIŞ, ‘BURAYA GELEMEZSİN’ DİYOR"

Özel, il başkanlığı adres değişikliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmadığının altını çizerek isyan etti. Özel, “AKP bizi resmen kuşatmış, ‘buraya gelemezsin’ diyor. 30 Meczubun burada ne işi var. Burası bizim ofisimiz. Siyasi parti binasına polis mi girer? Ben gelince paldır kültür kaçtılar” dedi.

"BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE AKILLARINCA ÇÖKECEKLER"

Özel, Bayrampaşa Belediyesi’ne sabah saatlerinde yapılan operasyona dair, “Bayrampaşa Belediyesi'ne akıllarınca çökecekler. Manavgat’taki oyunun aynısını çevirmek istiyorlar. Seçimden kaybettiği belediyeyi böyle mi alacaksın. Lazım olan 4 tutukluluğun dışında bir 4 tutuklama daha yapıp meclis çoğunluğunu almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE GÖREV ALAN VE AKP’YE GEÇEN İSİM"

Erdoğan’ın ‘şikayet eden CHP’li, ses kaydı var’ sözlerine değinen Özel, Beykoz Belediyesi istifalarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Özel, “Bir ses kaydı var, ‘oyunu bizi ver’ diyor. O ses kaydındaki kişi Beykoz Belediyesi’nde görev alan ve AKP’ye geçen isim. Ses kaydındaki adam AKP’ye katılıyor. ‘Oyunu ver’ diyen de karşı listedeki isim. AKP’ye devşirdiği adamla ses kaydıyla CHP’ye çöküyorlar.Transfer ettiği meclis üyeleri, ses kaydıyla kullandığı bir aparat.” dedi.

"MİLETİN SORUNLARINI MASAYA YATIRIP İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ"

Toplatıya dair değerlendirmelere ise "Program kurultayı bitti. 16 ana başlık çalışılıp, miletin sorunlarını masaya yatırıp iktidara yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.