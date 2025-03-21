Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi'nde konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi'nde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi ziyareti sonrası konuşma gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi ziyareti sonrası konuşma gerçekleştirdi.

ÖZEL: BEYLİKDÜZÜ İMAMOĞLU'NUN İLK GOL ATTIĞI YERDİR.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı mitingde Erdoğan'a 'gol' göndermesinde bulundu. Özel, "Ekrem İmamoğlu kalecilik yaptı. İmamoğlu gol yemez, Erdoğan'a gol atarak maç kazanır. Beylikdüzü İmamoğlu'nun ilk gol attığı yerdir." dedi.

"BİR ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜYORLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Özel, "Troller eliyle, Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu'na bir algı operasyonu yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamaları şu şekilde;

Erdoğan, dün akşam uykusundan uyandı, o sesi duydukça uyuyamadı. O ses kendi sesiydi: 'İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır'. O ses uykularını kaçırıyor.

Son sözüm Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a; 21 il belediyemizde başkanların katılacağı ve hepimizin sokaklara döküleceği şekilde sizleri sokağa davet ediyorum.

Sokağa çağrı sorumsuzluk değildir. Kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkacağız. Sokaklara milyonları barışcıl ve demokratik olarak çıkmaya davet ediyorum. Sizin bu hukuksuzluğunuzdur.

Canım öğrencilerimin karşısına polisi dikenler, 12 saat çalıştıranlar sizden ne devlet adamı olur ne de millet adamı olur.

Bugün akşam 20:30'dan sonra yapacağımız mitingler için sizleri sokağa davet ediyorum.

DETAYLAR GELİYOR...

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