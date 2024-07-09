Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün

CHP Genel Başkanı Özel, haftalık grup toplantısında vatandaşları eylem yapmaya çağırdı. Özel, "Bu akaşm saat 21.00'de ayağa kalkın, ışıkları yakıp söndürün" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret ile ilgili konuşan Özel, "Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü asgari ücretli. Bir bakan var, halen daha asgari ücretliye zam yapılmaması karşısında inatla direniyor. Onu atayan 'Verme Mehmet' diyor, arkanda ben varım' diyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan 'diren' dediği için direniyordur" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için talepte bulunan Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur" vurgusunda bulunan Özel, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Eğer zam istiyorsan evlerinizdeki ışıkları yakın, ışıkları kapatın" diye konuştu.

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