Özgür Özel: Bu zam geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir

Ali Babacan'dan CHP'ye ziyaret...DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile partinin Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki lider de zirve sonrası ortak açıklama yaptı habercilerin sorularını yanıtladı.

BABACAN TÜİK'İ ELEŞTİRDİ

Liderlere sorulan ilk soru asgari ücret oldu. Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili toplumda oluşan tepkiye dikkat çekerek şu eleştirilerde bulundu

"Milletimizin yaşadığı gerçek enflasyonu saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var. TÜİK'te derhal iç denetim mekanizması kurulmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Merkez Bankası'nın hangi enflasyonla mücadele edeceğini belirlemesi de zor olur. 1 Temmuz'da asgari ücret zammının pas geçilmesi de kul hakkıdır. IMF programlarının bile bir sosyal ayağı olur. Şu anki uygulamaların bir sosyal ayağı da yok."

ÖZGÜR ÖZEL:EMEKLİLERLE DALGA GEÇMEKTİR

"En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunuyoruz" diyen Özgür Özel ise AKP'nin iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu söyledi.

CHP Lideri Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bir 500 liraya çıkartmak sadece geçinmeyen emeklilerle dalga geçmektir. Bugün asgari ücret düzeyine çıkarılmayan emekli maaşı emeklinin cebinden bir şeyler almaktır"

ERDOĞAN’A ‘İZMİR’ YANITI: ‘ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?’

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine dair Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Suç bizdeyse gereğini yerine getiririz. Peki suç elektrik dağıtım şirketindeyse Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-13 arası elektrik dağıtımlarını özelleştiren ben miydim Erdoğan mıydı? Elektrikte özelleştirme cinayettir diyenlere özür diliyorlar. Bunu söyleyen Erdoğan'ın 22 yıldır iktidarda olanla isim-soyisim benzerliği var. Yaşanan her şeyden sorumlu olan biri bunu söylüyorsa bunu verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor.

Erdoğan özür davetinde bulunuyorsa ben de şunu sorayım. Depremin üzerinden 1.5 sene geçti. 1 yılda 620 bin konut yapacaklardı 76 bin yaptılar. Depremzedeler 1.5 sene sonra yine sokakta, çadırda, konteynırda. Sen 1.5 sene boyunca ev veremediğin depremzedelerden özür dileyecek misin?"