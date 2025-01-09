Özgür Özel'in sürprizi skandal çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel'den önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bundan neredeyse 2 yıl önce büyük bir deprem yaşandı. Mersin, yıkılan şehirlere en yakın ilimizdi. Tam 450 bin depremzedeye belediyelerimiz hepimiz adına ev sahipliği yaptı. Bu iktidar Mersin'e hiçbir şey yollamadı.

ELLERİNDEN GELEN HER ENGELLEMEYİ YAPTILAR

Hizmetler aksasın diye ellerinden gelen her engellemeyi yaptılar. Katkı sağlayın dedik kabul etmediler. Yurt dışından destek bulundu, imza atmayıp o paraların gelmesine dahi engel oldular. CHP'li belediye engel oldular. Şimdi dahi Mersin'de 240 bin depremzede var. Depremzedeler halen daha Mersin'in deprem öncesi kaynaklarıyla bakılmaya çalışırken, halen daha Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığından belediyelerimizi silkelemeye, SGK'ya olan borçları tahsil etmeye, sadece ve sadece 'parasız zor durumda bırakayım ki hizmet edemesinler' anlayışıyla, Mersin'in önüne köstek olmaya devam ediyor.

Geçmişte bunu yaptın ne oldu? 31 Mart akşamı Mersinliler geldi kararını verdi. Senin engellemelerine değil, hizmete, gayrete bir kenti sevmeye oy verdiler. Bundan sonraki seçimde de istediğin kadar engel olmaya çalış, Mersinliler de Türkiyeliler de kimin gideceğine kimin geleceğine karar verdiler.

Şimdi limonu dalında bırakanlar bir tarafta, dalında kalan limonu toplayıp hemşerilerine sahip çıkanlar bir tarafta duruyorlar.

Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bakın Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumlulularını boykot edin. BU çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80’ken TÜİK enflasyonu yüzde 40’ken, asgari ücretliyi yüzde 30’a emekliyi yüzde 15’e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara, doğal gaz faturasını ödenemez hale getirenlere, emekliyi emekçiyi sürükleyenlere, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı, bundan sonra protesto haktır.

31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, ‘aklını başına al’ demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye devam ediyorum.

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin 4 bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?

Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bakın Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumluluklarını boykot edin. BU çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80’ken TÜİK enflasyonu yüzde 40’ken, asgari ücretliyi yüzde 30’a emekliyi yüzde 15’e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara, doğal gaz faturasını ödenemez hale getirenlere, emekliyi emekçiyi sürükleyenlere, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı, bundan sonra protesto haktır.

31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, ‘aklını başına al’ demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye devam ediyorum.

KIRMIZI KART BULUNDURUN

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin 4 bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?

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