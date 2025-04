Özgür Özel çağrı yaptı! On binlerce yurttaş barikatı yıkıp geçti!

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüme kararı aldı.

Ankara Valiliği, CHP'nin yapacağı yürüyüşe izin vermedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise valilik tarafından verilen kararı tanımadıklarını açıkladı.

ON BİNLER BARİKATI YIKIP GEÇTİ!

Anıtkabir'e yürüyüş için toplanan vatandaşlara seslenen Özel, "Yağmur, yağmur gelmeden hep beraber omuz omuza sel olup Anıtkabir'e akmaya hazır mıyız? Sizden ricam her biri vatanın evladı, her biri aile babası, annesi, aslında çoğu atanamayan öğretmen, polislerimiz, her meslekten onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir'e akıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasının ardından harekete geçen on binlerce vatandaş polis barikatını yıkıp geçti.

Öte yandan Özgür Özel'in yanında Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve katledilen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de olduğu görüldü.