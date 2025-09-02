Özgür Özel canlı yayında açıklama yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de canlı yayına konuk oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV ekranlarında Kürşad Oğuz, Fikret Bila ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

Özgür Özel konuşmasında kararı 'Siyaseten AKP ve MHP'nin zarar göreceği bir sonuç doğurur' diyerek yorumladı. 'Savaş meydanında kurulmuş partisi Çağlayan Adliyesi'nde yok edemezsin' diye konuşan Özel, 'buna teslim olmayacağımızı herkes bilsin' diyerek de ekledi. Özgür Özel 'hedefleri CHP'yi ortadan kaldırmak' dedi.

'KARARI TANIMIYORUZ'

'İl Başkanımız Çelik görevinin başındayım' diyen Özgür Özel, 'kararı tanımıyoruz' vurgusu yaptı.

'Kayyum için ismi geçen kişi partiden ihraç edildi' diyen Özel, Fikret Bila'nın Gürsel Tekin'in yarın binaya gelmesi durumu ile ilgili sorduğu soruya Özek, 'Cumhuriyet il başkanlığına ve genel merkezine Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmediği biri giremez' dedi.