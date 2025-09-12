Özgür Özel canlı yayında detayları paylaştı! ‘‘Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm’’

CHP Lideri Özgür Özel Sözcü Tv ekranlarında canlı yayında Gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlıyor.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

'CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞU İÇİN YARGILANIYOR'

"- Kanunlar kişiye özel çıkamaz. Bugün mahkeme salonunda Ekrem Başkanla beraber izleyen yatay geçiş yapan ve diploması iptal olanların hiçbiri yargılanmıyor. Yatay geçiş yapanlara diploma verenleri neden yargılamıyorsunuz? Cevap yok. Çünkü Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı adayı. Şuanki Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanının diploması gitti ama Sourbonne Üniversitesi'nden Yüksek Lisans diploması almış orası iptal etmiyor. Zaten yatay geçiş hatalı olsa hoca dekan olabilir mi? Ancak hoca ve 25 arkadaşın diploma gitti bir tek Ekrem Başkan yargılanıyor. Bir dönem önce diploma alanlar yargılanmıyor onlar da salonda oturuyor. Kişiye özel bir durum ve bu yüzden utanç verici hicap duyuyorum."

‘’’TEK SUÇU EKREM BAŞKAN'IN TAYYİP ERDOĞAN'I YENME SUÇU.’’



"- 17 yaşındaki İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığı ve otomatik olarak siyasi yasak geliyor. Zaten diplomayı iptal etmiş ama çekince ne idari yargıda bozulursa ne olacak. O zaman buradan siyasi yasak getirelim. Tek suçu Ekrem Başkan'ın Tayyip Erdoğan'ı yenme suçu. Hem de bunu dört kez işlemiş beşinciye niyetlenmiş. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Olayları gören ve yakından tanık olan birisi olarak söylüyorum. Savcılık dünyada görülmeyecek derecede kul hakkı yiyor şu an. Sen bugünleri düşündün de şunu bunu yaptım. Dilim varmıyor da İmamoğlu bugün çıksa "Diplomayı bilmem de ben o gün birini öldürdüm gömdüm" dese. İmamoğlu'na dava açamazsınız. Zaman aşımı yirmi yıl. 35 yıl sonra diploma iptaline dava açıyor."

''ALINACAK KARARDAN ENDİŞEM YOK.''





"- Ruşen Bey dedi ki, 'Kemal Beyden ne yapmasını beklersiniz?' Dedim ki 'Kendisinden CHP yargı konusu edilemez. Benim de adım geçiyor. Böyle bir şey mümkün değil demesini beklerdim ama soru üzerine söyledim. Yoksa Kemal Bey'e önceki Genel Başkanlara ne yapacağını söylemek parti terbiyeme uymaz. Bugünlerde Kemal Bey'den ne beklersiniz dediğinde bunu beklerim ama kamuoyuna çıkıp da böyle bir açıklama yapın demedim. Öyle bir açıklama gördük ki ben nereye gitsek partililer insanların korkuları var. Pazartesi ne olacak falan diye. Açıkçası pazartesiden alınacak karardan endişem yok. Bu mesele CHP'yi karıştırmak tartıştırmak bu konuşulsun diye ortaya atılan ve özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra mesela İstanbul'daki gibi. Çok kötü niyetli bir karar verdi.

'KILIÇDAROĞLU İLE 10 GÜN ÖNCE GÖRÜŞTÜM'



"- Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunun için aradım kendisini. Bana Genel Başkan'a 'Şöyle söyleyin' demek düşmez. Onun demesi gerekir. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben."

'KAYYUM DA OLSA PARTİ KONGREYE GİDECEK ZATEN'



"- İstanbul delegelerimiz hariç geri kalan delegelerimizin tamamına yakın. Bir buçuk günde bin imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. Kayyum da gelse 21'inde parti genel başkanını seçecek zaten. Bakan dedi ya İstanbul kararı burayı etkileyebilir. İstanbul delegeleri olmadan aldık bu kararı. Kayyum gelecek engel olacak olmaz. Çünkü irade yenileniyor. Sen iki buçuk sene önce şu bu olmuş diyen dedikodu üreten kanıt koyamayan bir halde kimse buna engel olamaz. En fazla altı gün sonra seçim olur."

‘’YÜZÜNE TÜKÜRMEK BİLE İSRAFTIR."

"- CHP'de şöyle bir görüntü göstermeye çalışıyorlar. CHP'de parçalanma yok. Ayrışma yok birleşme var. Dünün rakipleri de bir oldu Özgür Çelik'e sahip çıkıyorlar ama polis marifeti ile binaya giriyorlar. İçlerinden biri 'İninize girdik' diyor. Lafa bak. Yüzüne tükürmek bile israftır."

‘’MEŞRU MÜDAFAA YAPARKEN BİLE KİMSENİN CANINI YAKMADIK.’’



Bizim binaya kayyum gelecekmiş de girecekmiş. Dedi ki polisle girmem falan sonra geldiler devletin polisi ile karşı karşıya bıraktılar. Erdoğan diyor ki 'Sokağa çağırdı' yahu eve çağırdım sen sokağı kapattın. Biz arkadaşlarımıza dedik polise bir zarar gelmeyecek. Bir karıştan gaz sıkıldı da gene de polise bir şey yapılmadı. Haneye tecavüz ettiler meşru müdafaa yaparken bile kimsenin canını yakmadık. Yazı yazdık dedik ki İstanbul İl Başkanlığı Bahçelievler İlçedir burası da Genel Başkanlık ofisi. Bu başvuruyu Yargıtay'a yaptık. İçişleri Bakanlığına yolladık bekle yok. Valiliğe yazdık iki gün bekledi. Dün İçişleri Bakanına soruyor. Fiilen adres değişikliğini yapmıyor. Öyle duruyor.

'23 MİLYONUN ÜZERİNDE İMZAYA ULAŞTIK'



Aslında pazar günü açıklayacaktık. Biz 20 Milyona imzaya kadar ulaşıp analiz ettiğimizde bir sınıra ulaştığımızı fark ettik. Bir analiz yaptık. İki yöntem uyguladık. 183 bin sandıkta görevlimiz olacak şimdiden hazırladık. Bu sandık görevlileri kendi sandığındaki 300 kişiden sorumlu. Ellerinde kendi sandıklarındaki CHP üyelerinin listesi var. Sandıktaki herkesi ziyaret ediyorlar. Sizin sandık görevliniz benim diyorlar. Soruyorlar bir bu yolla imzayı tamamlıyoruz. Seçim diyelim ki vaktin de olacak altı kere o arkadaşımızı test etmiş olacağız. 182 Bin kişiden şuana kadar 60 Bini aktifleşti.

Hedef 26 küsür milyon. Şu anda 23 Milyonun üzerinde imzaya ulaştık. İmzalarda bir geri sayıma başlayacağız.





