CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında konuştuğu sıralarda CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için hapis isteminde bulunuldu.

Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle, ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için hazırlanan iddianameye göre hakkında 5 yıl 4 ay hapis isteminde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Aydın, 20 Ocak'ta polis nezaretinde ifade vermesi için adliyeye götürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede söz konusu videonun çözümü ve bu videonun Aydın tarafından alıntılandığı anlatıldı. İddianamede Başsavcı Akın Gürlek’in geçmiş dönemde üstlendiği görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, kimlik bilgilerinin yayınlanarak tehdit edildiği ve Cem Aydın’ın alıntıladığı paylaşımda Seyyar giyotin" şeklindeki sözün geçtiği belirtildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bahsi geçen sözlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğinin kaydedildiği iddianamede Cem Aydın’ın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarını işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı belirtilerek 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Özgür Özel operasyonlara ilişkin sıradaki hedefi açıkladı

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye sıcak mesajlar