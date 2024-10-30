Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Sendikalar ve Emek Örgütleri' buluşmasında konuşma gerçekleştirdi. Özel, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "PKK diyor Abdullah Öcalan diyor, 10 yıldır takimizde diyor. Kime neyi yetiştiriyorsun? İzni kim veriyor başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı." dedi. Özel, Erdoğan'ın 'teşekkür' söylemine yanıt vererek, "Bana da teşekkür etmiş. Ben şu kadarını söyleyeyim, hani bazen derler ya beni 1 kiş anladı o da yanlış anladı..." ifadelerini kullandı.

AHMET ÖZER AÇIKLAMASI

PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu binasına devlet bekçiden anahtarı istemek yerine kapıyı kırarak giriyor. Toplumun merak ettiği konularda, savcı görevin senin toplumu bilgilendirmek. 6 ay susmuşlar toplum infiale kavuşunca hastaneleri kapattılar, sabah bi açıklama düşüyor. PKK diyor Abdullah Öcalan diyor, 10 yıldır takibimizde diyor. Kime neyi yetiştiriyorsun? İzni kim veriyor başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Tehdit ettiği şey bu milletin birliği beraberliği demokrasi ve insanların seçme özgürlüğüdür. O piyonu oradan alın. Bu konuda biz süreci çok yakından takip ediyoruz. Kurulan kirli oyunun ne parçası oluruz ne de o oyuna piyon oluruz."

ERDOĞAN'IN 'TEŞEKKÜR' AÇIKLAMASINA ÖZEL'DEN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında 'Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı' söylemlerine yanıt geldi. Özgür Özel, "Sayın Erdoğan kürsüdeydi. 7 gün gecikmeyle Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi ve destekledi. Bahçeli'nin tutumunu överken Bahçeli'nin sözlerinin altına imza atmıştır. Erdoğan'ın pozisyonu Bahçeli'nin pozisyonuyla aynıdır. Bana da teşekkür etmiş. Ben şu kadarını söyleyeyim, hani bazen derler ya beni 1 kiş anladı o da yanlış anladı... Sayın Erdoğan beni yanlış anlamışsın. Bir kişinin meselesini o kişinin özgürlğüyle ilişkilendirip, bir sorunu kökünden çözeceğini düşünen önerme geçersiz bir önermedir." dedi.

"ÖCALAN ODAKLI BU DURUMU KENDİNİZİN DE SÜRDÜRECEĞİNİZİ GÖSTERİYOR"

'Kürtler sorun var diyorsa vardır. Hiçbir siyasi parti dışlanmadan konuşulmalıdır. Sen Abdullah Öcalan'a adres diye meclisi gösteriyorsun.' diyen Özel, "Her aktörün katkısı alınsın ama bir sorunu yok sayarsanız bana teşekkür etmeniz sadece beni dinlemediğinizi ya da anlamadığınızı, Abdullah Öcalan odaklı bu durumu kendinizin de sürdüreceğinizi gösteriyor." şeklinde konuştu.