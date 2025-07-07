Özgür Özel canlı yayında! Önemli açıklamalar...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de canlı yayına katıldı.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Özgür Özel son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili düşüncelerini paylaşıyor.

'NASIL BÖYLE BOŞU BOŞUNA BİR HATA YAPILDI'

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranma çalışmasında 19 askerin metan gazından zehirlenmesi ve 12'sinin şehit olmasına ilişkin Özel, "2 sene önce bir Mehmetçiğimiz şehit olmuş. Onu bulmak önemli ama içeride ölçüm yok, dışarıda kimse yok. Devlete emanet 19 civciv ölse hesabını sorarsın. Koskoca devletsin. Ama 12 aslan parçası öldü. Nasıl böyle boşu boşuna bir hata yapıldı? Biz Meclis zemininde bu işin soruşturulması için orada olacağız. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra" dedi.

SORUŞTURMA...

Özel kendisi ile ilgili açılan soruşturma ile ilgili 'Bana soruşturma açmasalar o savcıyı sürerler' diye konuştu. 'Dokunulmazlığım kaldırılırsa maliyetine katlanırlar' diye de ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında açılan soruşturma ve Meclis'e gelen fezlekeye ilişkin ise şu ifadeleri konuştu:

'ADAMDA KİBİR VAR, ŞIMARTILMIŞLIK VAR'

"Bana soruşturma açmasa, dese ki 'İfade özgürlüğü var, gerek yok soruşturma açmam' o savcıyı sürerler. Hem de pazar akşamı açılmış. Çünkü pazartesi sabaha bıraksalar Akın Gürlek açacak. Memnuniyet duyduğum şey Akın Gürlek'in yetkisi altında değil. Adamda kibir var, şımartılmışlık var. Ama bu majestelerinin savcısı olduğu için her şeyi yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış. Hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmemiş."

Özgür Özel, "Sesler kaybolmuyor ama atmosferde kalırmış ya. O sesleri duyarsak, biri diyor ki 'Normalleşme CHP'ye yarıyor' o da 'Bitirmeyin, bitirtin' diyor. Önce teğmenler oldu. Döndü dolaştı Akın Gürlek'i görevlendirdi. Anayasa diyor ki biri kürsüden ayrılırsa geri dönemez. Ama Akın Gürlek döndü. Bakan yardımcısı yazmıyor diye saymıyorlar. Akın Gürlek AKP'li bir siyasetçiyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu" dedi.

Tüm CHP'li belediye başkanları ile yarın toplantısının olduğunu açıklayan Özgür Özel, sonrasında MYK toplantısı yaparak yol haritası çizeceklerini ifade etti.

Her hafta yapılan il ve ilçe mitinglerine değinen Özgür Özel, "Bir siyasi partinin mitingleri böyle popülerleşmez. Bu bir eylemlilik hali. Tarihte bu eylemin bir yerinde yer almak istiyor" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM NEDEN 2 KASIM OLSUN İSTENİYOR?

Özgür Özel, 2 Kasım'ın özel bir gün olmadığını kışa girmeden seçimin yapılmasını istediklerini söyledi. Özel, "Onun şöyle bir sorunu var. 31 Mart'ta kaybetti ve kötü adaylarına mal etti. Uçakta kendine sordurtmuş anketleri. Anketlerde birinci çıktığını söylemiş. Madem birincisin koy sandığı. Cesaret bugüne dair bir şeydir. Gel Kasım'da cesur ol" dedi.

'GÖRÜNTÜLER MONTAJSA...'

Özgür Özel, "O görüntüler montajsa arkadaşımızın arkasında dururuz. Ama montajsa Allah onun bin kere cezasını versin. Böyle bir dönemde kendi ve ailesinin namusunu bırak, partisinin geleceğini düşünmediyse affetmek mümkün değil. Bir takım bilgiler var ve iç açıcı değil. Erken bir şey söylemek istemem tabii." dedi.

Özel, bir yerde yolsuzluğun olduğu durumda CHP'nin bunun karşısında olacağını söyledi. AKP'nin havuz oluşturarak medya organlarını satın aldıklarını belirten Özel, "AKP için medya satın aldılar. Biz karşısında oluruz. Cebinizdeki anahtar ne kasanın ne gelecek döneminizin, partinin iktidarının anahtarıdır dedim. Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın benim hırsızım diyecek parti de değiliz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 20 yıl önce bile ev sattığı kişilerin ifadeye çağrıldığını söyleyen Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Polis kazmaktan perişan oldu, Ekrem Başkan haksız yere İstanbul'dan uzak olduğu için perişan oldu" dedi.

İşte Özgür Özel'in konuşmalarındaki önemli başlıklar:

-FETÖ'cüler Erdoğan'a darbe yaparken ona ben sahip çıktım

-Erdoğan şimdi Mursi'yi deviren darbeyi yapan Sisi ile beraber

-Onların bana gösterdiği alana mahkum kalmayacağım

-Yolsuzluk varsa, kimsenin arkasında durmayız

-Biz değil onlar bizr savaş ilan etti'..

-Normalleşmeyi Erdoğan bitirdi...

-CHP geri adım atmayacak' diye vurgu yapan Özgür Özel, 'hem tabanımız hem de seçmenimiz oyunu helal ediyor' diye konuştu.

-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'Ekrem'i nasıl bırakırım, arkasındaki 16 milyon insana borçluyuz' diye konuşurken 'İmamoğlu'na sırtını dönen millete sırtını döner" dedi.

-Erdoğan kendince siyaset mühendisliği yapmaya çalışıyor'