Özgür Özel CHP iktidarı geliyor dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Özgür Özel CHP iktidarı geliyor dedi

Bursa Harmancık Belediyesi’ni ziyaret eden Özgür Özel Vosvos kullanarak “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’da Harmancık Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel ilçeye Vosvos kullanarak geldi.

Belediye başkanını ziyaretten sonra Özel, belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

CHP İKTİDARI GELİYOR

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil yüz güldürmek, zenginlik getirmek için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN ATILIM ZAMANI“

Devamında Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Harmancık’ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa’nın en küçük ilçesi.

‘Dağdaki dört ilçeyi CHP alamaz’ diye uzun süredir oluşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Harmancık’ın yeniden atılım zamanı geldi” dedi.

Özel, dün "bayrağı indirecek" dedikleri partinin bugün bu memleketin menfaatini en çok savunan parti olduğunu aktardı.

Öte yandan Özel, Harmancık Belediyesi çalışanlarının banka promosyonlarının 7 bin lirayken, 17 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

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