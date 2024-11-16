Özgür Özel, CHP'nin Adaylık Tartışmalarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin adaylık tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da düzenlenen İkinci Yüzyıl Forumları'nın 4’üncüsünde konuşan Özel, iktidarın muhalefetle ilgili planlarına dikkat çekti. 'AK Parti'nin bir aday sorunu var. Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi, mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi ya da mevcut damatlardan hangisi soruları ortada duruyor. Bu süreçte son derece başarılı CHP'li belediye başkanlarını tartışmanın içine sokmak, sarayın ve Devlet Bahçeli'nin işine gelir' dedi. Özel, erken seçim ve kayyum atamaları hakkında da görüşlerini paylaştı.

Foruma katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve birçok CHP yetkilisiyle birlikte, muhalefetin dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizen Özel, 'İktidarın tek umudu muhalefetin parça parça olmasıdır' ifadesini kullandı. Bu bağlamda, partisini ve belediye başkanlarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Çeşitli siyasi gündemlerin muhalefeti yanıltmaması gerektiğini belirten Özel, 'Bizim gündemimizde kayyumlara karşı durmak ve demokrasiyi savunmak var' şeklinde konuştu.