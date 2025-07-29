Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, T 24'e yaptığı açıklamada, "Adaylığı reddedilene kadar adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.son ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için hem hukuki hem siyasi bütün şartları ve zeminleri zorlayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde T24’te Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bala Teke'nin sorularına cevap verdi.

“ADAYLIĞI REDDEDİLENE KADAR ADAYIMIZ İMAMOĞLU”

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya da cevap verdi. Gazetecilerin "CHP’nin de bir aday sorunu yok mu? Belli ki bu tarihte Ekrem beyin aday olabilmesi hukuki duruma göre mümkün olmayacak. Bu durumda iktidar 2 Kasım için ‘tamam’ derse ne yapacaksınız?" Özel, "Adaylığı reddedilene kadar adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.son ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için hem hukuki hem siyasi bütün şartları ve zeminleri zorlayacağız" dedi.

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