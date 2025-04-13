Özgür Özel, CHP'nin Samsun mitinginde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine CHP, ülke çapında 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyor.

Samsun'da gerçekleştirilen ilk mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüden vatandaşlara seslendi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun mitinge gönderilen mesajı okutuldu. İmamoğlu'nun gönderdiği mesajda "değişim" vurgusu yaparak "Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş, bu toprakların öz evlatlarının, milletin yürüyüşüdür. Hedefimiz kardeşliğin, birliğin, eşitliğin iktidarıdır. Hedefimiz adaletin iktidarıdır, adaletin. Bizler kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz. Sevgili hemşehrilerim, vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz" ifadelerini kullandı.

Mesajın tamamı şöyle:

"Atatürk'ün ve gençliğin şehri Samsun'un güzel insanları, benim kıymetli candan hemşehrilerim; sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Samsun, millete güvenerek yola koyulmanın simgesidir. Büyük ve haklı bir dava uğruna Samsun'a adım atanlar mutlaka başarırlar. Samsun kendisine güveneni mahcup etmez. 1919'da mahcup etmemişti, yine etmeyecek. Milletin egemenliğini hakim kılmak için yola çıkanlar yine başaracak. Bugün ülkemiz tek adamın egemenliğine dayanan bir sistemin çöküş dönemini yaşıyor. Baştan ayağı adaletsizlik üreten bir sistem bu. Gelir dağılımında, eğitimde, sağlıkta, devlet imkanlarına erişimde adalet yok. Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor. Milletçe adaletsizliğin pençesinde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bir asır önce büyük bir uyanış 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bu topraklarda başlamıştı. Biz de yola 'Ya adalet ya esaret' diyerek çıkıyoruz. Ailemize, milletimize ve yok yere hapise attıkları gençlerimize sahip çıkarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sizler Samsun'un ne kadar şerefli, kudretli ve vatanperver olduğunu göstereceksiniz. Bizi umutsuzluğa, çaresizliğe, yoksulluğa, eşitsizliğe esir edemeyecekler. Bir yandan meydanlarda toplanıp kötülerin içine korku salmaya devam edeceğiz. Bir büyük iktidar yürütüşü başlatacağız. Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu toprakların öz evlatlarının, milletin yürüyüşüdür. Hedefimiz kardeşliğin, birliğin, eşitliğin, adaletin iktidarıdır. Kendimiz için değil herkes için adalet istiyoruz. Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Milletin yürüyüşünü hiç kimse engelleyemez. Derhal seçim yapın ve bütün adaylar serbestçe yarışsın diyoruz. On milyonlarca vatandaşın imzasını önlerine koyduğumuzda sandıktan da milletten de kaçamayacaklar. Görev sizdedir!"

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU

CHP lideri Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Tam 106 yıl önce, 19 Mayıs'ta, tam da burada, Samsun'daki Tütün İskelesi açıklarına bir vapur demirledi. İstanbul'dan yola çıkan o vapur, dört gün boyunca Karadeniz'in dalgalarıyla çırpınarak, boğuşarak Samsun'a gelmişti. O vapuru Anadolu adına, Samsun adına ilk karşılayan, yanaşan, vapurun üzerine çıkan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Hoş geldin, emrindeyim' diyen kişi Binbaşı Mahmut Ekrem'di.

"EKREM BAŞKANI YÜZ BİNLER KARŞILIYOR"

O gün Gazi Paşa'yı Kurtuluş Savaşı için karşılayan Ekrem'di. Bugün kurtuluşumuzun yürüyüşünü başlatacağımız, ilk adımı atacağımız bugün de Ekrem Başkanı yüz binler karşılıyor Samsun'da.

Ekrem İmamoğlu sadece CHP'lilere değil; İmamoğlu bu meydanda olduğu gibi tüm siyasi partilere, tüm demokratlara, sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, sosyalist demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye'nin bütün demokratlarına emanettir.

"DÜN YEDİ DÜVELE BUGÜN CUNTAYA KARŞI"

Dün yedi düvele karşı direnen vardı. Bugün cuntaya, cuntacılara karşı Saraçhane'de, Samsun'da burada direnenler var.

Erdoğan'a yaptığını söylediğimden beri geceleri uyuyamıyor. Cuntacı dedim diye uyuyamıyor. Seçimle gelenler seçimle gitmek istememektedir. Bu darbedir. Darbeyi püskürtenlere selam olsun.

Karşımızdaki cunta devlet ve hükümet içindeki küçük bir azınlıktır. Bunlar ne millettir, ne de anlatmaya çalıştıkları gibi devlettir. Bunlar milleti de devleti de temsil etmiyor. Çıkmışlar FETÖ'cülerin ağzıyla 'biz devletiz, devlet aklı vardır' diyorlar. Oysa siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerine geçmeye kalkıyorsunuz.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Sandığa var mısın? Korkma. Milletten korkan adab olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor, artık millet başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan, gençlerin gelecek umudunu söndüren ve seçimi kazanamayacağını anlayınca geldiği demokrasi treninden inen, sandıktan kaçan, sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar seçim istiyor."

Ayrıntılar geliyor...