Özgür Özel "Çıkın karşımıza hodri meydan" diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçici tedbirle belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etmek üzere Adıyaman'a geldi.

Elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan Abdurrahman Tutdere'nin evine ziyarette bulunan Özgür Özel, eve gelişinde kalabalık tarafından karşılandı. Evde Tuttere ile kucaklaşan Özel, Abdurahman Tutdere ve evde bulunan ailesi ile bir süre sohbet etti.

Tutdere'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, şöyle konuştu:

"Çok içimize dokundu. Bir yandan tutukluluğun olmaması iyi ama diğer yandan bir belediye başkanına ev hapsi verilmesi olacak iş değil, ne olacak şehri cezalandırıyorsun."

Özel, depremlerin ardından Adıyaman için var gücüyle çalışan, didinen bir adamın o şehirden koparılamayacağını söyleyerek, "Bu, Adıyaman'a yapılmış bir kötülük" diye ekledi.

"KARARLIYIZ, BU KENTİ İNŞALLAH AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Abdurrahman Tutdere de Özgür Özel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz, hep yanınınzdayız. Belediye başkanlarının yeri cezaevi değil, sokaklardır, halkın yanıdır. Belediye başkanları kamu himeti görüyor, belediye başkanını aldığınız zaman halk mağdur oluyor, özellikle tutuklama tedbiri ölçüsüz."

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından bu kenti ayağa kaldırmak için çalıştklarını söyleyen Tutdere, ağustos ayı içinde yeni yatırımların açılışlarını yapacaklarını anlattı. Tutdere, "Bize dokunmazlarsa bu şehri kısa süre içinde toparlayacağız, kararlıyız, bu kenti inşallah ayağa kaldıracağız" dedi.

Evden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi,

"Bir belediye başkanının, ayağından kelepçelenmesi ve o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması, belediyeye gitmesinin engellenmesi akıl tutulmasıdır. Abdurraman tertemiz bir kardeşimiz, zaten ortaya çıktı, bütün Adıyaman da onu biliyor ona kefil, biz de kefiliz. Ama ayağından eve kelepçelenmesi tam bir akıl tutulması.

Bugün bir cenaze vardı. O cenazede, Cumhurbaşkanı’nın oğluyla, Cumhurbaşkanı’nın şimdi yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmekle görevlendirdiği büyükelçi, zamanın “bakara makaracı” bakanı, cenazede bile birbirinin yüzüne bakmıyorlar. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi, birbirinin gözünün içine bakan, omuz omuza duran, birbirini seven, sayan, bu ülkeyi sevenlerin partisiyiz. Siz ise birbirinin yüzüne bakamayanların, kuyusunu kazanların partisiniz.

Bir İletişim Başkanı vardı. İletişim Başkanı tabii ki Erdoğan’ı kızdırmış. Niye? Kardeşim, TRT elinde, Anadolu Ajansı elinde, bütün televizyonlar, gazeteler elinde, devlet elinde; ama 19 Mart’ta adamlar “darbe” diyor, yapılan işe “siyasi yargılama” diyor. Ben “yolsuzluk” diyorum. Vatandaşın yüzde 25’i Erdoğan’a inanıyor, yüzde 75’i Özgür Özel’e. Bir tane otobüsle, bir mikrofonu, iki buçuk kanalı yenemediniz diye fırça atmışlar ona. Şimdi onun yerine geçmek için RTÜK Başkanı ne kuyular kazdı, ne taklalar attı; bütün Ankara biliyor. TRT değişecek, Anadolu Ajansı değişecek.

Cadı kazanı gibi birbirlerini karıştırıyorlar, kuyusunu kazıyorlar. Bir yanda hapiste olmasına, tutsak olmasına rağmen Türkiye’nin geleceğini planlayan, iktidara hazırlayan Ekrem İmamoğlu var; bir yanda birbirinin kuyusunu kazan, tükenmiş bir AK Parti iktidarı var.

Bu süreçte Abdurrahman Başkan’a şöyle bir kumpas kurdular: Bir tane iftiracı var, suç örgütü lideri diyorlar, güya itiraf ediyor. Onu salıyorlar, iftira attıklarını içeri atıyorlar.

Bir şehrin belediye başkanının ayağına kelepçe takıp onu o şekilde evde tutmak tam bir akıl tutulması.

Bu şehir, “Abdurrahman gelsin, burayı o ayağa kaldırır” diyor. Bakın, Malatya’da Veli Ağbaba yüzde 38 aldı, rekor oy! Son hafta yüzde 40-42 ile seçimi kazanmak üzereydi. Şu yalanı yaydılar: “CHP gelirse yerinde dönüşüm olmaz, o yüzden AK Parti’ye oy verin.” Malatya’da AK Parti kazandı, AK Partili belediyelerde yerinde dönüşüm oranı yüzde 15’te kaldı. Abdurrahman Tutdere ise yerinde dönüşümde yüzde 90’ı aştı. Al sana CHP’li belediye!

Benden size hem selam yolladı, bakın bir de ne dedi: “Genel Başkanım, canlı yayında verirler” dedi, “Aman ha, söyleyin, memleketimde bademe, cevize, fıstığa, üzüme don vurdu, büyük zarar var. Bu zararın karşılanması için söz verdiler, şimdi ertelediler, Kasım’a attılar. Dayanacak güç kalmadı” dedi. Yine Adıyaman’ın sesini duyurmak, çiftçiler için bir şeyler yapmak istedi. Buradan sesleniyoruz: Bütün Türkiye’deki don felaketine ve Adıyaman’a sahip çıkılmasını istiyoruz.

İşi düzgün yapamayanlar var. Bakın, Sayın Murat Kurum, Erdoğan 650 bin konut sözü verdi. Geçen gün “250 bininci konut teslimi” diye söylediniz, sözün yüzde 38’i tutulmuş. Adıyaman’da söz verilen konutların sadece yüzde 42’si teslim edilmiş. Konutu veriyorsunuz ama, örneğin Gölbaşı’nda sordum, 450 konut teslim edilmiş, 150’si geçici oturuyor, 300’ü oturmuyor. Neden oturmuyor? Çünkü hâlâ eksikler var. Kanalizasyonlar dereye akıyor, sular bağlanıyor, kaçak bağlanıyor, dünya kadar eksik var. Bir yandan da kira yardımı kesiliyor, aidat başlıyor.

Ama her şeye rağmen, “Verdik” dedikleri bile Adıyaman’da yüzde 42. Bir yılda herkes evine gelecek diye oy alanlar, iki buçuk yılın sonunda 100 depremzededen 60’ını hâlâ konteynerde tutuyor, hâlâ gurbette tutuyor. Adıyaman’ın nüfusu 30 bin kişi azaldı, maalesef geri gelmiyor.

Adıyaman ve Abdurrahman, Kürtlerle Türklerin el ele, kol kola, omuz omuza verebildikleri, aynı doğrultuda birleştikleri bir şehir ve bir insandır. Abdurrahman’ı, Kürt ve Türk analarının ortak ağıtları adaylaştırmıştır; o da bu kente sahip çıkmıştır.

Şu anda Türkiye’de tarihi bir süreç, tarihi bir fırsat var. Terör örgütü silah bırakıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel tutarlılığı içinde, “Bu ona mı yarar, buna mı yarar?” demeden, “Bu millete yarar, Kürdün de Türkün de gözünün yaşını siler, gidenler gelmez ama yeni analar ağlamaz, yeni yürekler yanmaz” diyor. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yapılabilecek bu sürece, Meclis’te en olumlu katkıyı vermek istiyor.

Dün Sayın Erdoğan çıktı, güya tarihi bir konuşma yaptı; ancak tarihi bir gaflet içinde olduğunu gösterdi. Yine ayrımcılık… Düne kadar DEM, DEM’liler, DEM’e oy verenler, DEM’e selam verenler teröristti; şimdi, “Biz MHP, DEM anlaştık, birlikte yol yürüyeceğiz.” diyor.

DEM Parti’nin kurumsal kimliğine bütün saygımla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kürtlerle ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Partisi’ne ihtiyacı yok. DEM Partisi’nin de Türklerle ilişki kurmak için Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı yok. Ama Kürtlerin de Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var. Birbirimize ihtiyacımız var.

21. yüzyılın ikinci çeyreğinde Avrupa’nın bir parçası, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi, hem kalkınmak hem ülkenin gelişmesi hem de doğru dış politika için, bir daha savaşlar olmaması için bu süreçte kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, “ona o, buna bu” demeden, canı gönülden barışı ve kardeşliği istiyor. Omuz omuza bu ülkeyi kalkındırmak istiyoruz.

Şimdi diyorlar ki: “Biz üçümüz birlikteyiz.” Orada bir siyasi birliktelik yok, ama Erdoğan kendini yalnız hissediyor. Yüzde 29’a düşmüş, tek başına hissediyor, yaşlandı, yönetemiyor. Partide herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde. Şu meydana bakın, çoğunluğun enerjisi bizde! O yüzden AK Parti yeni bir dümenin peşinde. Oysa biz, Kürt'üyle Türküyle hep beraberiz, omuz omuzayız. Biz güçlüyüz, biz kazanacağız!

Asla ama asla AK Partilileri itmiyoruz, MHP’lileri ayırmıyoruz. Tayyip Erdoğan istediği kadar ayrıştırsın, hep birlikte olacağız, omuz omuza olacağız. Bize “Dur” dediği yerde değil, çizdiği resmin dediği köşesinde değil, o istiyor diye resmin dışında değil; milletin verdiği yetkiyle doğruları yapmak için en doğru yerde duracağız.

O istiyor diye onunla kavga etmeyeceğim. Tayyip Erdoğan, biraz daha iktidarını sürdürmek için, yeni ittifak görüntüsü vermek için tarihi bir fırsatı heba etmeye çalışıyor. İzin vermeyeceğim, göreceksiniz; millet kazanacak, halk kazanacak, sağduyu kazanacak. O istiyor diye bir adım geri atmam, o istiyor diye bir kelime eksik konuşmam, o istiyor diye bir santim eğilmem. Geri adım atarsam, ülkeyi yüzyıl geriye götürecek. Bu millet yedi düvele diz çökmedi, Tayyip Erdoğan, sana da çökmeyecek!

"ÇIKIN KARŞIMIZA, HODRİ MEYDAN!"

Onu 2 Kasım Pazar günü erken seçime davet ediyorum. Hadi, diyorum; benim, milletin sorunlarını çözecek adayım var: Ekrem İmamoğlu var, cumhurbaşkanı adayım var. Çıkın karşımıza, hodri meydan!



Enseyi karartmayın, sanmayın ki bütün planları Tayyip Erdoğan yapar, onun hesapları tutar. O dönemler geride kaldı. Artık bu milletin bir hesabı var, o hesabı sandıkta görecek. Artık bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının yüzü gülecek."