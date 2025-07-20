Özgür Özel'den çözüm süreci değerlendirmesi: Erdoğan çıkış yolu arıyor

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde tartışmalar gündeme yansımaya devam ediyor.

Medyascope’tan Özgecan Özgenç'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni çözüm sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için bir çıkış aradığını söyledi.

Erdoğan'ın AKP, MHP ve DEM Parti’nin ittifak olduğu sözlerini hatırlatan Özel, “Erdoğan’ın siyasi yaklaşımları, bunu siyasi ittifak gibi sunması süreci kökünden sabote ediyor” dedi.

"ERDOĞAN KENDİNE ÇIKIŞ YOLU ARIYOR"

Özel, yeni çözüm sürecine ve CHP’nin 19 Mart’tan bu yana sürdürdüğü eylemliliğe ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Biz bu sürece bir çıkar ilişkisi, parti çıkarı değil, ülkenin çıkarları olarak bakıyoruz. Erdoğan ise kendine bir çıkış yolu arıyor. Türkiye’nin çıkarları yerine AK Parti’ye bir çıkış yolu aramak çok menfaatçi bir tutum ve bu hem sürece zarar verir, hem de onun karşısındaki kimse enayi değil. Ne yapmaya çalıştığını herkes gördü. Bizim de yaklaşımımız bu.

Tabii ki diğer taraftan kimse Erdoğan’ın çizdiği çizgilerin içinde ya da dışında kalmak mecburiyetinde değil. Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan Diyarbakır’da demokrasi konuşulurken, İstanbul’da otokrasiye rıza gösterecek değil. Abdullah Öcalan’la müzakerelerin sürdüğü, PKK terör örgütü mensuplarının kiminin yurt içine gelmesi, kiminin başka ülkelere gitmesi, kiminin siyasete dahil olması gibi seçenekler dile getirildiği süreçte, CHP’nin bir Kürt belediye meclis üyesi alınıp da ‘Belediye meclislerinde temsilleri sağlandı’ deyip, buradan kent uzlaşısını kriminalleştirenler, hem geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış on kişiyi CHP’nin listelerinden girdikleri için hapislerde tutuyorlar, hem de iki tane belediye başkanımızı hapiste tutuyorlar. Şişli ve Esenyurt belediyelerine kayyum atadılar. Bunun yanında da birçok bürokratımız kent uzlaşısından içeride tutuluyor. Bunun da bu süreçte kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz bu noktadaki itirazlarımızı dile getiriyoruz.

"SÜRECİ SABOTE EDİYOR"

Bu işin bir bölümü ama işin bir diğer yanı, Erdoğan kendisine siyasi ittifak arıyor. Biz her şeye rağmen sürece olumlu katkı sağlamak istiyoruz. Ancak süreci kökünden sabote eden Erdoğan’ın siyasi yaklaşımları, siyasi ittifak gibi sunmaları. Bir yandan Kürt siyasetiyle müzakereleri sürdürüp, bir yandan da kent uzlaşısından arkadaşlarımızın içeride tutulmasının kabul edilemez olduğunun da altını bir kez daha çiziyoruz."

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