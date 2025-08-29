Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş detayı dikkat çekti

İBB’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve belediyelerin üst düzey yöneticileri tutuklandı. Soruşturma kapsamında henüz iddianame yazılmazken CHP Genel Başkanı Özgür Özel düzenlediği çok sayıda miting ile operasyonlara karşı kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

CHP’nin en önemli gündemi belediyelere yönelik operasyonlar olurken bunun yanında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kurultay tartışmaları da gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Beyoğlu’ndaki miting sonrası Sözcü’den Güney Öztürk’e konuşan Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dikkat çeken sözler söyledi. Özel, kendi adaylığı için bir dayatmada bulunmayacağını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a dikkat çekti.

Özel’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir.”

Özel ayrıca en büyük amacının seçimde AKP ve Erdoğan’ı devirmek olduğunu vurgulayarak, “İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor. Bu, Türkiye’de 25 yıllık kabusun bitmesi demek. Bunu başaran kişi olmaktan daha büyük bir gurur yok” dedi.