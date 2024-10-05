Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Benim adayım...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’taki üye katılım töreninde konuştu, Özel, seçime kadarki süreçte Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Özel, “Örgütümüzün görüşünü alıp, CHP’lilerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Cumhurbaşkanı adayımızı cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde CHP’ye yeni üye olanlar için Katılım Töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de katıldı.

“ÇÖZÜM SÜRECİNE GİRDİK”

Emeklilerin 12 bin 500 liralık aylığına itiraz ettiklerini söyleyen Özel, bugüne kadar 105 miting yaptıklarını aktardı. Özel, "İlk mitinglerden birini Ankara’da emekliler için yaptık. Emekçiler için Gebze’de, atanmayan öğretmenler için Saraçhane’de ve ürettiği ürününe karşılık alamayan üreticiler için Rize’de çay mitinginde, Gaziantep’te fıstık mitinginde, Hayrabolu’da buğday mitinginde, Giresun’da fındık, memleketim Manisa’da tarım mitinginde sürekli halkın yanında olduk. Bundan sonra işçilerin sorunlarından sendikalaşmanın önündeki engellere, hayvancılıktaki sıkıntılardan adalet arayışına kadar önceden olduğu gibi sıkıntıdaki herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Esas olarak da bu sıkıntıları nasıl çözeceğimizi milletimize tane tane anlattığımız bir sürecin içine girdik" dedi.

“BENİM ADAYIM SİZLERSİNİZ”

Cumhurbaşkanlığı için ‘Aday kim olacak?’ tartışmalarına ise Özel, "Adayın kim olacağına benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzün görüşünü alıp, Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarısınız. Adayımızı resmen ilan ettiğimiz, o güzel mitingi yaptığımız ve cumhurbaşkanı adayımızı cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN GELECEK CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR

Özel konuşmasının sonuna doğru şu ifadeleri kullandı;

"Eğer her biriniz yarın sabah yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkar, bu partiye bir oy, bir oy, bir oy toplarsanız bu yoksulluğa, işsizliğe çarenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her sorunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözüleceğini siz anlatırsanız cumhurbaşkanı adayımız ilan edildiği gün o artık bir aday değil, Türkiye’nin gelecek cumhurbaşkanı olacaktır. Ben onu size emanet ediyorum, bu görevi size veriyorum.”