CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim'de Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmamasını değerlendiren Özel, "Bizim bunca derdimiz varken onların sorunlarıyla uğraşamam. Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. Sorunlarını kendileri çözsünler" diye konuştu.

Özel, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a ilerleyen günlerde 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

"ŞU ANDA BİR YENİLMEZ VAR, O DA İMAMOĞLU"

Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan’ın gözaltına alınmasına ilişkin soruya “Büyük bir siyasi operasyon yürütülüyor” diyerek yanıt verdi.

CHP lideri Özel, "Davanın sebebi şu: Ekrem İmamoğlu İstanbul’da girdiği dört seçimi, bir tanesi Beylikdüzü olmak üzere, üç tanesi büyükşehir olmak üzere hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hem bütün bakanlarına hem bütün kamu gücüne rağmen kazandı. Yani Türkiye siyasetinde eskiden işte ‘Partisini kurduğundan beri yenilmiyor’ diyorlardı. Bir yenilmez olarak artık Recep Tayyip Erdoğan yok. Ama Türkiye siyasetinde şu anda bir yenilmez var. O da Ekrem İmamoğlu" dedi.