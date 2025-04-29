Özgür Özel daha önce hiç yapmadığı adaylık formülü açıklaması! 'Biri cumhurbaşkanı olur biri başbakan'

CHP'nin şu anki cumhurbaşkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin konuşan Özgür Özel "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş Başbakan İmamoğlu olur" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineleyen Özgür Özel "İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler, yüzde 70'le seçimi alırız. Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir, başbakan olarak yürütmenin başına Ekrem İmamoğlu gelir. Bunun adı Mansur Yavaş olur, olursa. Bu olduktan sonra Özgür Özel'e tatil düşsün, ben daha mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

"BEN ADAY OLMAYACAĞIM"

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz."

"CUMHURBAŞKANI YAVAŞ OLUR..."

"Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, Parlamenter sisteme dönülür Ekrem İmamoğlu başbakan olur, yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur. " dedi.