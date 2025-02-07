Özgür Özel Defne ziyaretinde hükümete sert eleştiriler

Mehmet Burğaç / Defne

Büyük yıkımın yaşandığı 6 Şubat 2023 sabah saat 04:17'de meydana gelen ve büyük yıkıma sebebiyet veren büyük deprem felaketinin 2 yılı münasebetiyle Hatay iline ve ilçelerine ziyaret ve temaslarda bulunun Cumhuriyet Halk partisi genel başkanı Özgür Özel, burada yaşanan ve yaşanmakta olan tüm olumsuzlukları birer birer ifade ederek AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete çok ağır eleştirilerde bulundu.

6 Şubat 2024 tarihinde verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediklerini ifade eden genel başkan ayrıca Cumhuriyet Halk partisi ve Cumhuriyet Halk partisi çatısı altında olan tüm belediyeleri eleştiren AK parti genel başkanı ve hükümete çok sert sözler sarf etti. Hükümetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin deprem bölgesine taş üstüne taş koymadığını ifadesi üzerine cevap verdi.

Cumhuriyet Halk partisi genel başkanı Özgür Özel partisine ve Cumhuriyet Halk partili tüm belediyelere 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hiçbir şey yapmadıkları iftirasında bulundukları gerekçesiyle yapılan bu iftiraların altında kalmayacaklarını bu bölge ve 11 ile kapsayan tüm yörelerde Cumhuriyet Halk partisi ve belediyelerinin bu bölgelere ayrım yapmadan çok hizmet götürdüğünü hala hizmet ettiğini, yaptıkları yardımları anlatmadıklarını basına yansıtmadıklarını ama bundan sonra her şeyi yansıtacaklarını ifade ederek bu bölge ve 11 ili kapsayan deprem bölgelerine madde madde neler yaptıklarının altını çizerek, bundan sonra tüm yaptıklarını ve yapacaklarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek AK Parti'ye ve hükümete eleştirilerde bulundu.

11 ilde yaklaşık resmi verilere göre 700.000 konteyner kentlerde kalan vatandaşlar ve aileler olduğunu, Hatay bölgesinde ise resmi verilere göre 218.000 ailenin şu anda konteynırlarda yaşama tutunmaya çalıştıklarını ifade ederek, Cumhuriyet Halk partisi olarak tüm Cumhuriyet Halk partili belediyelerle birlikte 6 Şubat 2023 sabah 04.17 sabahından itibaren yaşamlarına dokunmaya çalıştıklarını çok hızlı bir şekilde organize olarak büyük yıkım yaşayan bu bölgelere hızlı bir şekilde yardım oluşturarak destek olduklarını bunun da insani görevimiz olduğunu ifade eden özel, bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan bu insanlara sürekli yardımcı olacaklarını sözünü verdi.

Rezerv ve yerinde dönüşüme atıfta bulunarak hükümetin bu konu dahil hiçbir konuyu çözüme ulaştıramadıkları yapamadıklarını ve verdikleri sözlerin altında kaldığını ifade etti.

Depremde kiracı olan ve kiracı olarak yakalanan vatandaşlara da değinen özel, ekonominin bozuk, enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde bu insanların yüksek kiralar altında ezildiğini ifade eden özel, bu insanların kalacak bir yeri olmadığını hükümetin belli bir süre onlara destek olduğunu daha sonra o desteğini kestiğini bu konulara ivedi bir şekilde el atılmasını ve çözüm bulunması temenisin de bulunan özel, bu bölgede yaşanan eğitimle ilgili sıkıntıları da gündeme taşıyarak, sağlıkta yaşanan büyük sıkıntıları da önemle altını çizen Cumhuriyet Halk partisi genel başkanı Özgür Özel Cumhuriyet Halk partisi olarak ve Cumhuriyet Halk partisi çatısı altında olan tüm Cumhuriyet Halk partili belediyeler olarak yıkım yaşayan bu bölgeleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacakları sözleri yöre halkı için çok değerliydi.

Hükümetin ülkemizde yaşanan ve bu bölgelerde daha çok hissedilen sorunların çözümüne odaklanmasını tüm enerjisini bu bölgelere vermesi temennisinde bulunan genel başkan Hatay ziyaretinin son durağı alan Samandağ ilçesine geçti.