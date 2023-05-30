Özgür Özel değişim mesajı verdi. Cumartesi’yi işaret etti

Seçim sonuçlarını değerlendiren Özgür Özel, “Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel değişim mesajı verdi. Cumartesi’yi işaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs seçiminin ardından TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:
"Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız.

Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız.

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