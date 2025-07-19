Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin hiç memnun olmadığı konuyu açıkladı!

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Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin hiç memnun olmadığı konuyu açıkladı!

CHP lideri Özgür Özel, PKK'lı 30 kişilik grubun silah bırakması sonrası Erdoğan’ın “üçlü ittifak” projesi hakkında konuştu. Özel, "Sayın Bahçeli'nin bu projeden memnun olduğunu sanmıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da yapılacak “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “üçlü ittifak” çağrısı hakkında açıklamalarda bulunan Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu gelişmeden memnun olmadığını belirtti.

PKK’nın silah bırakmasını ve yürütülen sözde barış sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Özel, “Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek çözülmesi lazım. Bu sorunu çözeceksek Türkiye'yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Kayyum meselesini de bu kapsamda ele alacağız. Ama Sayın Erdoğan’ın bir ittifak arayışı içinde olduğu açık. Sayın Bahçeli’nin bu üçlü ittifak projesinden mutlu olduğunu sanmıyorum” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AKP’LİLERE DAVET

Öte yandan Özgür Özel, AKP’li seçmenlere seslenerek CHP’ye üye olmaya davet etti.

Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Adalet ve Kalkınma Partilileri Atatürk’ün kurduğu baba ocağına, CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Türkiye’yi yoksulluğa, gençleri umutsuzluğa iten partiden ayrılın, halkın partisine gelin.”

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