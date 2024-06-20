Özgür Özel Devlet Bahçeli’yle ittifak yapmak için tek şartını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’deki değişimden, Erdoğan ile görüşmesine, yeni anayasa davetinden, Bahçeli’yle ittifak meselesine kadar birçok konuda Ekol Tv’de değerlendirmelerde bulundu.

İşte Özel’in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

AHMET NECDET SEZER’DEN AKIL ALDIM

Bazı görüşmeler baş başa yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spekülasyonlar oldu bu konuda. Partim ve ailem adına tereddüt ettim ve bunun olmaması için yöntem arıyordum. Kimsenin sırtına yük yüklensin istemedim.

Ahmet Necdet Sezer'e gittim ve bunu sordum. Görüşme düzeni olarak büyükelçi görevlendirmemi söyledi. "Akışı planlarlar" dedi ve buna uyduk.

Ben de büyükelçi emeklisi ve tarafsızlığından şüphe duyulmayacak Namık Tan ve özel kalemimiz ile gittim.

Namık Bey bu görüşme ile ilgili notları deşifre etti. Ben de partide arşivledim ve genel sekreterimiz Selin Hanım'a da verdik ve arşivledik. Notları hepimiz okuduk. Şu anda partinin resmi arşivinde ve genel başkanlık sekreterliğindeki kasada bulunuyor.

ERDOĞAN MEHMET ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞMEMİ İSTEDİ

Biz 10 bin TL ile geçinen emekli, asgari ücretli, çay ve buğday üreticileri ve borçlarını ödeyemeyen dünya kadar insan var. Sayın Erdoğan'a anlattım. Vergilerin yüzde 68'i dolaylı verdi.

Fabrikatör ile işçisi aynı vergiyi ödüyor. Yüzde 21 ise gelir vergisi yani maaş alanlardan. Yalnızca geri kalan yüzde 11'i sanayicilerin, gemi sahiplerinin ödediği vergi. Tam tersi olması lazım. Vergi reformu için Erdoğan, Şimşek ile görüşmemizi istedi.

Şimşek şu an rasyonel değil. Zenginlere rasyonel, fakirlere alabildiğine irrasyonel. Şimşek ile bayramdan sonra görüşeceğiz.

Bizim IMF politikalarına destek verme durumumuz söz konusu olamaz. Kayıt dışı ekonomiyi ekonomiye katmak ve zenginden daha fazla vergi alınmasını istiyoruz.

“DEVLET BEY KENARA ÇEKİLMEZ”

Ben AK Parti'nin 22 yıllık yükünü üstlenecek bir işin içine girmem. Devlet Bey kenara çekilemez. Hep birlikte muhalefete gidecekler. Biz 31 Mart seçimlerinde iktidara ortak olduk.

Merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak anayasa iktidarı ikiye böler. Mahalli idarelerde toplam yüzde 87 CHP'nin idaresinde. Bugüne kadar olan her şeyden Cumhur İttifakı sorumludur. Biz partilerle ittifak yapmadık. Biz milletle ittifak yaptık.

“BAHÇELİ’YLE İTTİFAK ŞARTIM VAR”

*Devlet Bey Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa bizim Türkiye İttifakı'na gelebilir. Tek şartımız var. Renklerimiz kırmızı beyaz. Devlet Bey de milli takım gol atınca sevinecekse gelsin. Filenin Sultanları şampiyon olunca duygulanan herkes Türkiye İttifakı'na gelebilir. Başka şartımız yok. Devlet Bey hazırsa ittifakımıza gelebilir.