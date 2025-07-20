Özgür Özel düğmeye basıyor: AK Torosların peşindeyim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Özel, "Düşman hukukunun hesabını verecek olanlar 'Ak Toroslar' çetesidir. Ben onların tepesindeyim. Yarın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet edeceğiz. Sonuna kadar, belki bu mücadele yıllar sürecek ama sonuna kadar Ak Toroslar çetesinin peşindeyim" ifadelerini kullandı.

"KİMSE İÇERİ GİRMEYECEK"

Özgür Özel, ziyarete ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Murat Çalık'ın yetkili avukatlarının hukuken kendisiyle temas etmesi gerekiyor. Mümkün olan en az seviyede tutacağız, biraz önce partili avukatlarımız, sayın Murat Çalık'ın yetkili avukatları dışında kimse içeri girmeyecek. Bizim bu hastaneye çok özen göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Özel, "Mehmet Murat Çalık kötü bir yerde tutuluyor, annesine zulmediliyor yaklaşımından çıkarıp, tedavisi için gereken yapılacak. En yakından takip edeceğiz. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz ama kimsenin de hakkını yemek, haksızlık yapmak bizim işimiz değil" dedi.

Ayrıca Özel "Bana verilen bir kişilik görüşme hakkını Sayın Murat Çalık’ın annesine devrettim. Sayın Mehmet Murat Çalık’ı çok özleyen ve bütün Türkiye’nin yüreğini sızlatan o görüntülerdeki annesiyle görüştürecekler" dedi.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

"Dikkatle süreci takip ediyoruz. Pırıl pırıl bir ekip var. Tıbbın ve vicdanın gereği neyse onu yapacaklar" diyen Özel, şunları söyledi:

"Tam bir rezalet, vicdansızlık, insafsızlık! Eğer bu hastaneye güveniyorsan derdin ki bu hastaneye gitsin. İlk yolladıkları hastane, İzmir'in en kadim, en geleneği olan araştırma hastanelerinden birisi. Oradaki heyet, buradaki heyet de söylüyor, her şeyin en iyisini yapacak arkadaşlarımız, hocalarımız orada diyorlar.

O sürecin tamamı, git gel falan, 19 Mart darbe sürecinin yürüttüğü bir iştir. Zulüm rejiminin zulmüdür! Ama buraya geldikten sonra biz doğruları yapacağız, doğruların yapılmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde negatif ortam çıkıyor. Ama Mehmet Murat Çalık'ın kendi evine 40 dakika mesafeden anası bu haldeyken Buca'ya nakletmek, sonra onu hastaneye, oradan öbür hastaneye, İzmir Adli Tıp'a, İstanbul Adli Tıp'a, geri buraya... Bu Nazi Almanyası'nda olur, düşman hukukudur! Ama o düşman hukukunun hesabını verecek olanlar 'Ak Toroslar' çetesidir. Ben onların tepesindeyim. Yarın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet edeceğiz. Sonuna kadar, belki bu mücadele yıllar sürecek ama sonuna kadar Ak Toroslar çetesinin peşindeyim."

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