CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini duyurdu.

Özel, "Şimdi ilk kez benden duyacağınız bir şey söyleyeyim. Daha önce konuşmadık. Bir hukuk devletinde bu kadar ayıp olmaz." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Devlet işi gücü bırakıp aile ile uğraşmaz. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı, Ekrem İmamoğlu'na verilen ödülü almak üzere. Dilek Hanım'a haber yolladılar. Diplomatik pasaportu iptal etmişler.

Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir mahkeme kararı var mı, aldığı ceza kesinleşmiş mi?

O güne kadar haklarını kullanır. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına devlet maaşlarının bir oranını öder.

Daha iddianame bile yok, suçlama var. İşine gelenleri servis ediyorlar. Kafasında mahkum etmiş, diplomatik pasaportunu iptal ettiriyor. Bu nasıl devlet?"

