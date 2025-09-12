Özgür Özel duyurmuştu. O kitabı rekor kırıyor

CHP Genel Başkanı Özel'in Kadıköy mitinginde duyurduğu 'Millete Emanet' kitabı yoğun ilgi görüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önsözünü ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun son sözünü kaleme aldığı "Millete Emanet" kitabı sipariş rekoru kırıyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, sosyal medya hesabından kitabın paketlenme işlemine ilişkin bir videolu paylaştı.

Hepkon paylaşımında, "Önsözünü Özgür Özel'in, sonsözünü Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı, Yavuz Oğhan tarafından hazırlanan "Millete Emanet" kitabı dün geceden beri rekor üzerine rekor kırıyor. Kitabın gelirinin 19 Mart mağduru öğrencilere verileceğini öğrenenler durmadan sipariş veriyor. Var gücümüzle emanete sahip çıkıyoruz. Herkese ulaştıracağız..." ifadelerini kullandı.

