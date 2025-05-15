Özgür Özel Ekrem İmamoğlu için yeniden Silivri’ye gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu için yeniden Silivri’ye gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret için Silivri’ye gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri’ye gitti.

18 Mart tarihinde diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, ertesi gün, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. Dört gün gözaltında tutulan İmamoğlu, 23 Mart’ta sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından “mali suçlar” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adı altında mitingler düzenlemeye başladı. Bu mitingler, her hafta sonu bir ilde ve her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı günden itibaren Silivri Cezaevi’ni sık sık ziyaret eden Özgür Özel, bu sabah da İmamoğlu ve birlikte tutuklu bulunan çalışma arkadaşlarıyla görüşmek üzere Silivri’ye hareket etti.

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