Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin çalışmalarına değindi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna karşın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

ÖZEL, 15 TEMMUZ'A GİDEN YOLU GÖSTERDİ

Özgür Özel, ücretsiz kreş ve yurtlarda 15 Temmuz vurgusu yaptı:

"Siz devlet olarak, ücretsiz ayrımsız bir barınma ihtiyacı sunmazsanız, cemaatlerde kalırlar, bazıları etkilenir, kimi orduya girer, kimi hakim savcı olur, günü gelince devlet yerine bir cemaate aidiyet hissedip devletin karşısında durur.

Özgür Özel

Yurt yaptırmamak da politik bir tercihtir. Eğer öğrenci yoksulsa belediye eliyle devlet eliyle çözmeyelim, cemaatler tarikatler o alanı doldursun. Sonra? Sonrası 15 Temmuz.

TOKİ lüks evler yaparken, her türlü işlere girerken sadece kreşlere el atmaması politik bir tercih olduğunu gösteriyor."

İMAMOĞLU'NUN YAPACAĞI İLK İCRAATINI AÇIKLADI

Öte yandan Özel, İmamoğlu'nun 'ilk icraatı'na yönelik açıklama yaparak "Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında biraz önce buraya selamları iletilen ve vizyonuyla, belediye başkanlarımıza önderlik eden, bugüne kadar İstanbul’a dünya kadar hizmeti olan ve içeride olmasına rağmen İstanbul’un hem muhafızlığını, koruyuculuğunu hem hizmetkarlığını sürdüren Ekrem İmamoğlu o sandığı bulduğumuzda, o sandık geldiğinde, milletimizin sizlerin takdiriyle Cumhurbaşkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı makamına oturduğunda ilk bağlatacağı telefon TOKİ’ye olacak. Ve ilk talimatı, ‘Ne yapın edin bir yıl içinde ihtiyacı olan her öğrencinin barınma sorununu çözecek Cumhuriyet yurtlarını bitirin’ olacak. İlk icraat, ilk talimatı bu olacak" ifadelerini kullandı.