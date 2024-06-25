Özgür Özel: Emekli maaşı asgari ücret olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündem ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Artırılan vergilere değinen Özel, vergilerin yine yoksul vatandaşların sırtına yük edildiğini, asgari ücrete zam yapılması ve en düşük emekli ücretinin asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini kaydetti.

Bununla beraber dün yapılan Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe zirvesinde ise doğru dilin kullanıldığı ancak aynı dilin konuşulamadığını kaydetti. Diyarbakır Mardin arasında çıkan yangın hakkında da konuşan Özel, en kısa zamanda Diyarbakır’a gideceğini açıkladı.

HDP eski milletvekili Müslüm Doğan CHP'ye katıldı. Özgür Özel partisinin grup toplantısında Doğan'a CHP rozetini taktı.

Özel'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

DİYARBAKIR VE MARDİN’DE ÇIKAN YANGINLAR

Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen yangınlar hakkında açıklama yapan Özel, “Geçtiğimiz hafta Diyarbakır ve Mardin'de 15 bin hektar alan yandı ve 15 vatandaşımızı kaybettik. Heyetimiz acılı ailelerin yanındaydı, taziyede bulundular. En kısa zamanda ben de taziye için gitmeyi planlıyorum”

“İÇİŞLERİ BAKANI DOĞRU SÖYLEMİYOR”

15 kişinin hayatını kaybettiği 15 bin hektarlık alanda meydana gelen yangının anız kaynaklı olmadığı ve İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın bu konu hakkında doğru söylemediğini kaydeden Özel, yangına elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ’ın ihmali olduğunu şu sözler ile aktardı:

“İçişleri Bakanlığı'nın doğru söylemediği, meselenin bir anız yangınından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Raporlar DEDAŞ'ın yangına davetiye çıkardığını gösterdi. DEDAŞ bölgenin en çok şikayet edilen kurumudur. En çok Urfa'da şikayet ediliyor. Urfa'yı kavurucu sıcakta elektriksiz dolayısıyla susuz bırakıyor. Diyaliz, solunum cihazlarına bağlı insanların hayatı tehlike altında. Düşük yüksek voltaj nedeniyle aletler bozuluyor, tazminat talepleri kabul edilmiyor”

“TASARRUF DEDİKLERİ YÜZDE 1 DEĞİL”

Açıkladıkları tasarrufun tümünü yapsalar 100 milyar TL... Yani tasarruf tasarruf dedikleri yüzde 1 bile değil. Bir yandan emekçinin, memurun servisini kaldıralım, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete artış yapmayalım tasarrufa ihtiyaç var! Temsil ve ağırlama giderleri 1 ayda 350 milyon TL artmış.

Haberleşme ve temsil ağırlama giderleri 500 milyon TL... Taşıt kiralama giderleri bir yıl öncesine göre yüzde 80 artmış. 1 ayın sonunda tasarruf yok, bütün hızla israf var

“650 BİN SÖZ VERDİLER 79 BİN YAPTILAR”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümetin verdiği 650 bin konut sözünün tutulmadığını ve aradan geçen 1 buçuk yıla rağmen sadece 79 bin konut yapıldığını aktaran Özel, “6 Şubat depreminin üzerinden 16 ay geçti. Malatya'da konteyner kentleri gördüm. İlçelerde 16 ay geçmesine rağmen Malatya'da kimsenin yüzünün gülmediğini söylemeliyim. 1 yılda 650 bin konut sözü verenler 1,5 yılda 79 bin konut yaptılar.

Sözlerinin yüzde 12'sini tuttular, önemli bir kısmı köy evi. Malatya'daki ortalama yüzde 6,7. Bu sıcakta çadırda, konternerde sağlık sorunlarıyla karşı karşıyalar. 3 ayda bütün şehirlerde sadece 2500 konut teslim ettiler. Bütün ilgili odalar, muhalefet partiler bu yöntemle bu konutlar olmaz demişti. Bu ay kira yardımı da bitiyor. Uzatmayı da düşünmüyorlar. Bu konuda hem sağduyulu, meseleyi bir siyasi çekişme haline getirmeden hızla bir çözüm bekliyoruz. Gerekli öneride bulunacağız.”

ASGARİ ÜCRETE ZAM KONUSU

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen CHP Genel başkan yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmenin detaylarını açıklayan Özel, 10 bin lira emekli maaşının olmayacağını söyledi:

“Biz dünkü görüşmede şunu söyledik. Bu krizi emekliler, emekçiler, çiftçiler, buğday üreticisi yaratmadı, esnaf da yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetemeyenler yarattı. Memleketi enflasyona ittirenler yarattılar. Bu krizi yüzde 170'e çıkaranlar yarattı. Şimdi kemer sıkalım diyorsunuz. Esnaf, işçi kemer sıkacak senin yandaşların sıkmayacak. 10 bin lira emekli maaşı olmaz dedik

Geldiklerinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. Her ay 5 çeyrek altın emeklinin cebine girmiyor. Asgari ücret 17 bin lira ve verdikleri günden bu yana yüzde 25 erimiş durumda. Bakır borudan enflasyon hesaplıyor, gıda ürünlerinden hesaplamıyorlar. Seçimden önce asgari ücrete 4 kez zam düşünebiliriz derken bugün zam olmayabilir diyorlar”