Özgür Özel en büyük hayalini açıklarken gözleri doldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SözcüTV yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelebilecek olası kayyuma, Dilruba'nın protokolde yer almasına yapılan eleştirilere, Cumhurbaşkanı adaylığına, Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yaptığı çağrıya kadar gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel yayın sırasında en büyük hedefini de açıkladı. Özgür Özel, "Anıtkabir defterine Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda "Partiniz 100 yıl sonra iktidarda; size verdiğimiz sözü tuttuk" yazmak en büyük hedefim" derken gözyaşlarını tutamadı.

"EN BÜYÜK HEDEFİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk seçimde partisini iktidara taşıyacağını söylediği açıklamasında "Ben önümüzdeki genel seçimden CHP'yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak, bir kez daha elbette Ecevit'e, elbette İnönü'ye, elbette Deniz Bey'e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna varıp 'Genel Başkanım partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır' demek en büyük hedefim. Anıtkabir anı defterine 'Size verdiğimiz sözü tuttuk, bundan sonra hedef muasır medeniyetleri aşmaktır' yazmak benim için hayatımdaki en büyük hayal. O yazıyı yazıp, imzayı attıktan sonra artık siyasette ve hatta bu hayatta hiçbir hedefim yoktur. O imzayı atayım bana yeter. Çünkü Türkiye bir kez daha kurtulmuştur." diye konuştu. Özgür Özel'in bu açıklamayı yaparken gözyaşlarına hakim olamaması ise yayına yansıdı.