Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 66'ncısı İstanbul Ümraniye'de gerçekleştiriliyor.

Yurttaşların Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen mitinge yoğun ilgi gösterdiği görülürken, CHP Lideri Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor.

"ERDOĞAN BİTTİ TÜKENDİ ARTIK"

Özgür Özel, CHP'nin Ümraniye mitinginde açıklamalarda bulunuyor. "O eski kale siyaseti bitti. Artık hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Ümraniye olsa olsa milletin kalesidir. Salon adamı Tayyip bey. Şu meydanı bulsa miting yapar. Ama geliyor mu yanınıza Erdoğan, hatrınızı soruyor mu? Pazara gidebiliyor mu? Fiyatlara bakabiliyor mu? Erdoğan bitti tükendi artık. Bir devir kapanıyor bir devir açılıyor.

"ASGARİ ÜCRETE 27 BİN LİRA ZAM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi ise 1.5 çeyrek altın alıyor. Erdoğan, bugün olsa 88 bin TL maaş alacak emekliyi 16 bin 800 TL'ye perişan etti. Asgari ücrette de durum farklı değil. 7 çeyrek altın alan asgari ücret, 2 çeyrek altına düşmüş durumda. Enflasyonun altında asgari ücretli eziliyor. Şimdi yüzde 25'lik zamdan bahsediyorlar. Asgari ücreti biz geçen sene 30 bin TL yapın dedik 22 bin TL yaptılar. Bu sene de asgari ücreti 27 bin TL yapmayı hesaplıyorlar. 'Asgari ücrete 4 kere zam yapmak lazım. Enflasyon yüksek olursa yılda 4 kez ayarlama yapacağız' diyen bu iktidardır. Emekliye, asgari ücretliye sırtını dönen bu iktidara gücünüzü gösterin.

"ERBAKAN'A VE ECEVİT'E YAŞLI DİYEN ERDOĞAN ARTIK ONLARIN YAŞINDA"

Erbakan hocaya "yaş 70 iş bitmiş" diyen Erdoğan'a rahmetli Ecevit'e "ölünce mi bırakacaksın?" diyen Erdoğan artık onların yaşında. Millet hizmet bekliyor. Alın terinin karşılığını bekliyor. Sadece zenginin dostu olan garibana dönüp bakmayan Erdoğan sizi hesap edemedi. Erdoğan'ı ve kurduğu partisini 31 Mart'ta yendik. CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Tayyip Erdoğan artık yenilmişti. Erdoğan'ı yenen biri vardı. Türkiye'nin yeni bir yenilmezi vardı. Kendi ilçesinde 1 kez, 2019'da 2 kez, bu seçimlerde 1 daha yenen Ekrem İmamoğlu vardı. Bugün 19 Mart günü, İmamoğlu'nu gözaltına alan, 4 gün gözaltında tutup hapise atan Erdoğan şunu hesap edemedi. 23 Nisan'da 15.5 milyon kişi, geleceği için adayını seçip belirlemek için sandığa gitmişti. Sizin üst üste 3 kez İstanbul'a seçtiğiniz Ekrem başkanınız her türlü haksızlığa karşı mücadelesini sürdürüyor. Eninde sonunda İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız."