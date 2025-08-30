Özgür Özel, Erdoğan ve AKP'yi yerin dibine soktu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ve AKP'yi yerin dibine sokarak, "AKP kendini siyasetin dışına attı. Erdoğan’dan ne bekliyorsunuz, derseniz iktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum” dedi.

Sözcü yazarı Güney Öztürk’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasının ikinci bölümü yayınlandı. Özel, “AKP’den önümüzdeki dönemde ne tür hamleler bekliyorsunuz?” sorusuna “İktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum” dedi.

ÖZEL OPERASYONLARIN SİYASİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

19 Mart’tan bu yana CHP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise operasyonların siyasi olduğunu iddia etmişti. Bu noktada Özel, pek çok ilde mitingler düzenleyerek başta tutuklu olarak bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları için destekte bulunmuştu.

"AKP’DEN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NE TÜR HAMLELER BEKLİYORSUNUZ?”

Özgür Özel, Sözcü yazarı Güney Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Özel’in Öztürk’e verdiği demeçlerin ikinci bölümü bugün yayınlandı. İkinci bölümde ise en dikkat çeken soru “AKP’den önümüzdeki dönemde ne tür hamleler bekliyorsunuz?” sorusu oldu.

"AKP KENDİNİ SİYASETİN DIŞINA ATTI"

“AKP” diye kurumsal bir kimliğin kalmadığının altını çizen Özel, “Kişiye odaklı bir şahsın, bir zümrenin çıkarlarını savunan yapıya parti denmez. AKP’den bir şey beklemiyorum çünkü AKP siyaset üretmiyor artık. AKP kendini siyasetin dışına attı. Erdoğan’dan ne bekliyorsunuz, derseniz iktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

