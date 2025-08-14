Özgür Özel, Erdoğan'a hediyesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayrampaşa’da düzenlenen mitinginde konuştu. ‘İBB Borsası’ ve ‘Beyaz toroslar’ gibi iddiaları gündeme getiren Özel’in mitingde Erdoğan’a seslenerek, “Yarın 12.00’yi bekleyin. AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, ‘Turbun büyüğü heybede’ diyorsun, heybede tutmayacağım yarın 12.00’yi bekle” demişti.

Özel, Erdoğan'a hediyesi olarak İBB Borsası dosyasını açtı. Özel, Murat Kapki'nin yanına giden AKP MYK üyesi Mücahit Birinci'nin 'iftira ifadesi ve 2 milyon dolar ver içeriden çıkarılırsın" dediğini iddia etti. Murat Kapki ise Birinci'nin teklifini geri çevirerek suç duyurusunda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar

"İFTİRA AT" KURTUL MEKANİZMASI VAR"

"Erdemliler hareketi olarak yola çıkıp, iftiracılar hareketi olanların dönemindeyiz. Utanç verici bir dönemi başlattılar. Saat 12.00 bir kesit. Bundan öncesi ve bundan sonrası elbette farklı olacak. AK Parti iktidarının tükenişinin ve savruluşunun önemli bir kilometre taşı. Gaziosmanpaşa'nın aramasında 'dolarlar çıktı' diyorlar. ancak polis tutanağından mühür çıkmış.Yalan dolanla uğraşıyorlar. "İftira at" kurtul mekanizması var. Birazdan en somutunu göreceksiniz.

TUZ KOKMADI BALÇIK KOKTU, LAĞIM PATLADI

"Beyaz Toros" koyup bizi tehdit eden bir pervasızlıkla karşı karşıyayız. Erdoğan'ın şimdi, Çağlayan'daki Ak Torosçuları var. Bunları derleyip HSK'ya başvurduk. AKP'liler ise 'biz de onaylamıyoruz' diyor. Herkesin bildiği bir gerçek, sorumluluk var. İBB borsası var. Çağlayan'da onlarca borsası var. Uyuşturucu da bile var. Tuz kokmadı balçık koktu, lağım patladı. Kapatın bundan sonrasını izlemeyin. Çünkü kapatamazsın, Adalet Bakanı, bunlar doğrudur.

AKP MYK Üyesi avukat Mücahit Birinci

AKP'Lİ MÜCAHİT BİRİNCİ: BU İFADEYİ VERECEKSİN, 2 MİLYON DOLARA TIPIŞ TIPIŞ İÇERİDEN ÇIKARSIN

Buradan iddia ediyor ve biliyorum ki itirafçı yapıyorlar. İtirafçılara gidip 'böyle ifade vereceksin' diyorlar. AKP'nin doğum günü hediyesine geldik. Bu 'Ak Toros'lar çetesinin irtibatta olduğu avukat, Murat Kapki'ye gider. Kapki İBB, AKP'deyken iş yapan şirketin sahiplerden biridir. Kendisinden istenen ifade verilmediği için içeride tutuluyor. AKP'de MYK'dan biri avukat Mücahit Birinci, Kapki'nin yanına gider. Birinci "Bu ifadeyi vereceksin, 2 milyon dolara tıpış tıpış içeriden çıkarsın " demiş. "Medyadaki elin ve ayağın olacağım" diyormuş."

Tutuklu iş insanı Murat Kapki

KAPKİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kapki, iftirayı kabul etmeyeceğini söylediğinde Birinci’nin ayağa kalkarak elini sıktığını ve kapıya yöneldiğini, çıkarken “Senin tercihin” dediğini dilekçesinde yazdı. Murat Kapki’nin avukatı, müvekkilinin el yazısıyla yazdığı şikayet dilekçesini ek yaparak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DETAYLAR GELİYOR...