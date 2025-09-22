Özgür Özel Erdoğan’a “Hodri meydan” diyerek seslendi: Seni karşılayıp elini sıkacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Daha önce Manisa'da toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın ile görüştüğünü iddia eden Özel, iddiasının arkasında durarak yeni bir açıklama yaptı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli görüşme iddiasına verdiği "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" yanıta tepki gösterdi.

Trump'ın kendisini doğruladığını belirten Özel " Trump'ın oğlu ile görüşme yaptığını yalanlasın göreyim. Bir düğmeye bastılar hepsi birden rahatsız olmuşlar. Güya beni yalanlıyor. Erdoğan Trump'ın oğluna söz verdikten sonra bekliyorum diyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyerek seslenen Özgür Özel " Erdoğan, Trump'ın gözünün içine baka baka Netanyahu'nun katil olduğunu, Trump'ın Gazze'deki hayallerinin insanlık suçuna ortak olduğunu söylesin. Amerika dönüşü Erdoğan'ı karşılayıp elini sıkacağım. Hodri meydan!'' dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz il başkanımızın, seçilmiş il başkanımızın yanındayız. Görev yaptığı bina, seçildiği kurultay davalıktır. bu mesele şunu göstermektedir; görevlerini o kadar iyi yapıyorlar ki siyaseten baş eğdiremediklerine bunu yapıyorlar.

Öncelikle normal vatandaş bile bu cümleleri kullanmasın diye gayret ederken ülkenin cumhurbaşkanı işitme engellileri üzecek bir laf etmesin. düşünüp düşünüp bunu mu bulmuş? Ayıplı ifadeler bunlar. maksadına bakarsan Trump beni doğruladı, Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor. 9 gün önceki cumartesi o günü yaptığını yalanlasın da duyayım bakalım lafı karıştırıyor. sustular sustular sonra cumhurbaşkanı yardımcısından iletişim başkanına hepsi rahatsız olmuş. Sonra AA emekçisine kendisine soru sordurtuyor. Hem de Boeing siparişini alacağımı canlı yayında söyleyeceğim dedikten sonra Trump, Erdoğan'ı bekliyorum diyor. Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye'deki anti-demokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor.

Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. 'Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor!' diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!"