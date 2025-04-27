Özgür Özel Erdoğan'a rest çekti: Ne erken seçim ne de İmamoğlu...

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyeceklerini belirten Özel, “Demokrasi ve özgürlük pazarlık konusu olamaz. Adayımız, cezaevinde de olsa dışarıda da olsa Ekrem İmamoğlu’dur. Halk onu aday olarak görmek istiyor” dedi. Özel, medyada yer alan hükümetle İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması için pazarlık iddialarını sert bir dille yalanladı.

Özel, bu açıklamaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik son gözaltı dalgası üzerine Manisa’daki programlarını iptal ederek, Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşmek üzere İstanbul’a giderken YetkinReport’a konuştu.

“GÖZALTILAR SÜRERKEN FESTİVAL OLMAZ”

Özel, son gelişmelerle ilgili şunları söyledi: “Manisa Belediyesi’ni ilk kez kazandık, 500 yıllık Mesir Festivali’ne katılmayı çok istiyordum. Ancak İstanbul’daki gözaltı dalgası nedeniyle, çocukluğumdan beri ilk kez festivale katılamayacağım. Gözaltılar sürerken festivalde olmak doğru olmazdı. İzmir’deki Körfez temizliği programını da iptal ettik.”

İmamoğlu ile Çarşamba günü deprem, Kanal İstanbul ve delilsiz iddiaları konuşmayı planladıklarını, ancak Cumartesi sabahı (26 Nisan) yeni gözaltılar başlayınca yüz yüze görüşme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

1 MAYIS’TA KADIKÖY’DE OLACAK

İstanbul’daki yoğun programdan bahseden Özel, “Salı günü milletvekillerimizle Ümit Özdağ’ın duruşmasında, Çarşamba günü Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın’ın yanında olacağız. Kanal İstanbul bölgesinde, muhtemelen Bahçeşehir’de miting yapacağız. 1 Mayıs’ta DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy’de olacağım. Türk-İş mitingine de katılacağız. Sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik. 1 Mayıs’ta işçilerin bayramını gölgede bırakmak istemiyoruz” dedi.

“GÖZALTILAR CUMARTESİ SABAHLARINA MI KAYDI?”

Son gözaltı dalgasına değinen Özel, “Yandaş medya önce 100, sonra 50 kişinin gözaltına alınacağını yazdı. Cumartesi sabahı 53 gözaltı kararı çıktı. Belki bir 50 kişi daha hazırlıyorlar. Gözaltılar artık Cumartesi sabahları yapılıyor, borsa kapalıyken piyasalar az etkilensin diye” diye konuştu.

Özel, gözaltıların dördüncü dalgasını şöyle özetledi: “İlk dalgada gizli tanıklarla delil üretmeye çalıştılar, tutmadı. İkincisinde AK Parti döneminde İBB ile çalışan müteahhitlerden yandaş tanık aradılar. Üçüncüsünde sanıklara baskı ve şantajla iftira almaya çalıştılar. Savcılar avukatsız sorgu yapıyor, bu hukuksuzluk. Şimdi dördüncü dalgada 50 yeni kişiyle deniyorlar. Delil bulamıyorlar, çıldırıyorlar.”

“TÜRKİYE BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTMELİ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Seçim zamanında yapılacak” açıklamasına da yanıt veren Özel, “MHP’ye yakın bir ismin iddialarına AK Parti’nin tahrikiyle hafif bir yalanlama geldi. Biz erken seçimde netiz: Türkiye bir an önce seçime gitmeli. İmamoğlu’nun adaylığı konusunda da netiz; halk onu aday görmek istiyor” dedi.

Hükümetle pazarlık iddialarına ise, “Tutuksuz yargılansın, duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Erdoğan’dan ne erken seçim ne de İmamoğlu’nun özgürlüğünü dilenecek halim var. Görevim, meydanlarda halka gerçekleri anlatmak” yanıtını verdi.