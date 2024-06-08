Özgür Özel: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı forslu bayrakla ağırlayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü CHP Genel Merkezi’ne yapacağı iade-i ziyaret öncesinde, görüşmenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet ekibiyle partisinin genel merkez binasında gerçekleştirdiği röportajda Özel, Erdoğan'ı “Cumhurbaşkanlığı Forslu” bayrakla karşılayacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben ise CHP Bayrağı tarafında oturacağım" diyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu Cumhurbaşkanlığı’ndan talep ettik çünkü kanun ne gerektiriyorsa ona uygun bayrak istedik" şeklinde konuştu.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuların ele alınacağını belirten Özgür Özel, "Asgari ücrette gerekli düzenlemeler yapılmazsa büyük bir 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyeceğiz" dedi.

Ayrıca Anıtkabir ve çeşitli resmi törenlerde Erdoğan ile tokalaşacaklarını ve bu davranışın normalleşme sürecine katkı sağlayacağını ifade eden Özel, "Cumhurbaşkanıyla olan ilişkilerimizi siyasi mekanlar yerine daha tarafsız alanlarda sürdürmeyi tercih ediyoruz” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu temsil ederken, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Bu fors, belirli ölçülere uygun olarak tasarlanır ve sarı renkteki güneş ve yıldızlar, forsun sol üst köşesinde yer alır.

Cumhurbaşkanlığı forsu, çeşitli durumlarda ve mekanlarda kullanılmak üzere belirli kurallara göre sergilenir. Cumhurbaşkanının ikametgâhında sürekli olarak bayrak direğine çekili halde bulunur ve gece gündüz dalgalanır. Makam odasında ise çalışma masasının sol gerisinde yer alır. Ayrıca Cumhurbaşkanının bulunduğu aracın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı bir direğe çekilir. Bu düzenlemeler, forsun hem sembolik hem de resmi önemini vurgular.