Özgür Özel Erdoğan'ı hedef aldı: Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin

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Özgür Özel Erdoğan'ı hedef aldı: Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız" dedi.

Manisa’da Ahmetli İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özgür Özel, "Millet kimi seçtiyse baş taçıdır. Milletin seçtiği yönetir" diyen Özel, Suçu varsa belediye meclisinden seçtirirsin bu hazımsızlık doğru değildir. Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin" dedi.

zel.jpgCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Özgür Özel, Manisa’da Ahmetli Belediyesi’ni ziyaret etti. Daha sonra partisinin ilçe binasına giden Özel, burada halka seslendi.

"BİNDİĞİN DALI KESERSİN"

Kayyum atamalarına tepki gösteren Özel, "Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız" dedi.

Öte yandan Erdoğan'a seslenen Özel, "Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

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